Die Stadt prüft Straßen

Lampertheim.Der Zustand der Straßen wird vom 29. August an geprüft. Wie das Rathaus mitgeteilt hat, werden die Straßen im gesamten Lampertheimer Stadtgebiet unter die Lupe genommen, also auch in den Stadtteilen Hüttenfeld, Neuschloß, Rostengarten und Wehrzollhaus. Im Stadtteil Hofheim haben die Fachleute bereits eine solche Untersuchung während des vergangenen Jahres unternommen.

Spezielles Fahrzeug unterwegs

Wie damals soll auch diesmal ein speziell mit Kameras, Scannern und GPS ausgerüstetes Fahrzeug über den Asphalt rollen. Dabei werden nicht nur Straßen und Wege erfasst, sondern auch Fahrbahnen, Gehwege, Parkstreifen und Grünflächen, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung der Stadt.

Die erfassten und gespeicherten Informationen sollen zur Bewertung unter anderem von Schäden beitragen. Die aufgenommenen Daten dienen ausschließlich der Verwaltung für interne Verwendungszwecke. Das Fahrzeug ist der Stadtverwaltung zufolge an der Aufschrift „Vermessung“ zu erkennen. Es erfolgen keine Aufnahmen von Privatgrundstücken und Gebäuden, wie es beispielsweise bei Google Street View der Fall ist. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 30.07.2019