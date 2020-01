Die Stadtprinzessin hält zu Hause Hof

Hofheim/Lampertheim.Nach dem Rathaussturm und dem Redaktionsbesuch beim „Südhessen Morgen“ in der Lampertheimer Kaiserstraße (wir berichteten) hatte die Stadtprinzessin Julia I. gleich wieder den nächsten Termin. Dieser war allerdings nicht mit einer Anfahrt verbunden. Das närrische Gefolge des 1. Carneval-Club Rot-Weiß Lampertheim um Sitzungspräsident Markus Gutschalk kam nach Hofheim.

Am Balkon der neuen närrischen Regentschaft in der Hofheimer Neugasse galt es, den Spargelreiter aufzuhängen, quasi als Alternative zum Hissen einer Fahne. Versehen mit einer Lichterkette soll das Symbol zeigen, wo die Stadtprinzessin zu Hause ist und gleichzeitig dokumentieren, dass bis Aschermittwoch die Stadtprinzessin das Zepter fest in der Hand hat.

Die 26-jährige Hofheimerin zeigte sich sehr motiviert und unbeeindruckt davon, dass noch zahlreiche Termine innerhalb der Kampagne bis Ende Februar anstehen, die an die Substanz gehen werden. Doch als „Fastnachterin und Hofheimerin durch und durch“ freut sich Julia I. auf das Ganze, will auch alle Partnervereine des CCRW und zahlreiche Kindergärten besuchen, wie sie betont.

Auch die erste HCV-Prunksitzung im Bürgerhaus am Samstag, 1. Februar, fällt darunter. Nach drei donnernden Hellau vom Balkon ihres Anwesens lud die Regentschaft die Besucher zu einem Umtrunk und Imbiss ein, den die Narren gerne annahmen. fh

© Südhessen Morgen, Montag, 20.01.2020