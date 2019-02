Die unbekannten Seiten großer Musiklegenden

LAMPERTHEIM.Von Supertramp über Queen, von Robbie Williams über Marillion bis hin zu Herbert Grönemeyer, Wolfgang Ambros und Rio Reiser: Das Mannheimer Musiker-Duo Hey Babe kann sie alle. Und es kennt die Geschichten hinter den unsterblichen Songs. Mit ihrer Musikshow „Meilensteine der Rockgeschichte – Hits & Stories“ lieferten Stefan Gebert (Gesang, Saxofon) und Frank Steuerwald (Piano) im London Pub einen Abriss durch die Rock- und Popmusik. Ein Abend voller musikalischer Erinnerungen.

Wer kennt es nicht, Gerry Raffertys „Baker Street“? Schon lange gilt der Song als ein Meilenstein der Popgeschichte. Als die Platte im Februar 1978 in die Läden kommt, macht ihn vor allem das legendäre Saxofon-Solo von Raphael Ravenscroft zum Welthit. Klar, dass Gebert, Saxofonist seit Schultagen, die berühmte Nummer auch selbst zum Besten gibt. Ravenscroft selbst, so erzählt es der Musiker, habe dafür lediglich eine Gage von 27 Pfund erhalten – als ungedeckten Scheck. Weil aber fortan Pink Floyd, ABBA und Co. Schlange standen, wurde es auch für den britischen Saxofonist ein Durchbruch. Es sind Geschichten wie diese, die Gebert zwischen den Liedern erzählt. Der Radiojournalist aus der Radio Regenbogen Morgensendung „Kickstart“ zeichnet die bekannten und die unerzählten Anekdoten weltbekannter Songs nach, zeigt unbekannte Seiten großer Musiklegenden nach oder berichtet von kuriosen Entstehungsgeschichten. Mit dem Pianist Frank Steuerwald spielt Gebert seit Schultagen zusammen. Als Duo Hey Babe treten sie seit über zwei Jahrzehnten gemeinsam auf. Zum Saxofon hat den Mannheimer Sänger und Musiker aber ironischerweise nicht der zitierte Ravenscroft inspiriert, sondern ein Konzertbesuch im Mannheimer Eisstadion.

Inspiriert von Supertramp

Mit 13 Jahren hat er dort Supertramp bei ihrer „Breakfast in America“-Tour gesehen und sich für Instrument und Musik entschieden, obwohl deren Frontmann Roger Hodgson eher für seine Gitarrenkünste bekannt ist. Seine allererste Gitarre habe Hodgson als Abschiedsgeschenk seines Vaters erhalten. Im Alter von 19 Jahren schrieb er dann nur einige Jahre später, angeblich vom Beatles-Hit „All you need is love“ inspiriert, die Nummer „Give a little bit“ und wird damit weltberühmt.

Das Programm „Meilensteine“, das es seit April gibt, ist eine Mischung aus Eigeninterpretationen weltbekannter Musiktitel und interessanter Hintergrundgeschichten. So erfährt der Zuhörer etwa vom Queen-Song „Crazy little thing called love“, dass er in Anlehnung an Elvis in Freddy Mercurys Münchner Hotelbadewanne entstanden sein soll. Das Duo erzählt aber nicht nur kuriose Geschichten, sondern auch traurige und liebevolle. So interpretieren sie Robbie Williams „Love my life“ als Liebeslied an alle Kinder. Und sie erzählen die tragische Geschichte des Schulmassakers in San Diego 1979, das Bob Geldorf und seine Band The Boomtown Rats zu „I don’t like Mondays“ inspiriert hat.

Die Erzählungen bewegen die Zuhörer, bringen sie zum Lachen oder lassen sie in Erinnerungen versinken. Dabei covert das Duo nicht nur große Hits, sondern singt sie auf ganz eigene, zu den Geschichten passende Weise. Und auch eigene Stücke spielen Gebert und Steuerwald. Der simple Titel „Nummer 15“ ist aus ihrem ehemaligen Jazz-Rock Projkt „LaVita“. Insgesamt lässt das Duo den London Pub über zwei Stunden in musikalischen Erinnerungen schwelgen.

