LAMPERTHEIM.Für den Heimweg vom Bahnhof schnell auf den Drahtesel umsteigen, die letzten Meter radeln. Doch das Rad ist gar nicht mehr da, sondern gestohlen. „Schon einfache Maßnahmen schützen vor solchem Diebstahl“, sagt die Polizei in Lampertheim und hatte erneut zur kostenlosen Fahrrad-Codierung eingeladen. Denn neben Schloss und Fahrradpass soll ein individueller Code auf dem Rahmen effektiv schützen – indem er Täter abschreckt.

„HP 13 0012345 PM 18“, so könnte ein Fahrradcode in Lampertheim lauten. Der zunächst wirr erscheinende Zahlen- und Buchstabensalat hat System, nennt sich im Fachjargon kurz FEIN für „Friedberger-Eigentums-Identifizierungs-Nummer“. Nach Kfz-Kennzeichnung folgt ein Gemeindeschlüssel und eine spezielle Zahlenkombination für Straße und Hausnummer des Radbesitzers. Durch dessen Initialen am Ende kann die Polizei im Notfall mithilfe des Einwohnermeldeamtes genau nachvollziehen, wer der tatsächliche Besitzer eines Fahrrads ist.

Mit einem speziellen Gerät fräsen die Lampertheimer Polizisten mehrmals im Jahr kostenlos solche Codes in Fahrräder. 84 dieser Codes hat die Polizei mithilfe der Feuerwehr angebracht, der Termin mit Voranmeldung war ausgebucht. ksm