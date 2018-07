Diebe des Klinikgeräts verurteilt

Anzeige

TrieR/Lampertheim.Zwei Mitglieder einer auf Krankenhausdiebstahl spezialisierten Bande sind zu Haftstrafen von fünf und sechs Jahren verurteilt worden. Das Landgericht Trier befand die beiden Männer im Alter von 31 und 42 Jahren am Freitag des schweren Bandendiebstahls in vier Fällen für schuldig, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Der Bande gehörten nach Erkenntnissen des Gerichts insgesamt sieben Menschen an, die die Endoskope nach Südamerika gebracht haben sollen. Die Ermittlungen umfassen insgesamt 31 Fälle, betroffen war auch das St. Marien Krankenhaus in Lampertheim (wir berichteten).

Die beiden jetzt verurteilten Männer stahlen 29 Endoskopiegeräte in der Spargelstadt und im rheinland-pfälzischen Hermeskeil (Kreis Trier-Saarburg). Dabei entstand am 22. Oktober vergangenen Jahres ein Schaden von 381 500 Euro in Lampertheim und am Neujahrstag 2017 in Hermeskeil ein Schaden von 308 000 Euro. In Speyer blieb es Ende Oktober ebenso beim Einbruchsversuch wie am 1. November 2017 in Ludwigshafen, wo die beiden Männer schließlich festgenommen wurden.

In neun weiteren Fällen der Anklage konnte keine Tatbeteiligung nachgewiesen werden, so dass die beiden Männer in diesen Punkten der Anklage freigesprochen wurden. Diese Straftaten ereigneten sich von April 2016 bis September 2017 zumeist in Rheinland-Pfalz, in einem Fall aber auch in Aschersleben in Sachsen-Anhalt.