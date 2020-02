Diebe fahren auf Wohnwagen ab

Hüttenfeld.In der Nacht zum Mittwoch, 5. Februar, hatten es unbekannte Täter auf einen Wohnwagen im Wert von mehreren Zehntausend Euro abgesehen. Zwischen 21 Uhr am Dienstag und 8 Uhr am folgenden Morgen verschafften sich die Täter durch ein aufgebrochenes Tor Zutritt zu dem Anwesen in der Heppenheimer Straße in Hüttenfeld. Hier war ein weiß-grauer Wohnwagen der Marke Hobby mit dem amtlichen Kennzeichen HP-CK 2013 abgestellt. Mit ihrer Beute suchten die Täter das Weite. Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen oder dem Verbleib des Wohnanhängers haben, werden gebeten, sich bei der Heppenheimer Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06252/7 06-0 zu melden. pol

