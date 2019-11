Diebe machen fette Beute

Lampertheim/Hofheim.Unbekannte haben am Sonntagnachmittag in der Chemiestraße einen Oldtimer gestohlen. Der 56-jährige Besitzer stellte den Diebstahl gegen 18.10 Uhr fest. Der Tatzeitraum reicht nach Polizeiangaben bis 15 Uhr am gleichen Tag zurück. Der rote Leyland MGB-1800 mit dem Kennzeichen HD-OI 758H wurde während eines Restaurantbesuches gestohlen. Der Wert des Cabrios beläuft sich auf etwa 25 000 Euro. Zeugen, die das Fahrzeug gesehen haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei (K21/22) in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7 06-0 zu melden.

Außerdem haben unbekannte Täter, wie die Polizei berichtet, zwischen Samstag, 9. November, 20 Uhr, und Montag, 11. November, 12.30 Uhr, im Luisenweg in Hofheim einen Roller der Marke Jinan Qingqi gestohlen. An dem schwarzen Motorroller war das Kennzeichen 329-KNP angebracht.

Zu einem weiteren Diebstahl kam es laut Polizei am Montag am Bahnhof in Lampertheim. Hier entwendeten Kriminelle ein schwarzes E-Bike der Marke Fischer. Der Zeuge bemerkte den Diebstahl gegen 15.30 Uhr. Der Tatzeitraum reicht bis 9.30 Uhr zurück.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Lampertheim sucht Zeugen, die Hinweise zu den Diebstählen geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06206/94 40-0 zu melden. pol

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 13.11.2019