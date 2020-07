Diebe stehlen Bargeld aus Kita

Lampertheim.Ein Kindergarten in der Lampertheimer Ringstraße rückte in der Nacht zum Mittwoch in das Visier Krimineller. Wie die Polizei mitteilte, gelangten die Täter über ein zuvor aufgehebeltes Fenster in die Räumlichkeiten der Betreuungseinrichtung. Sie brachen Geldkassetten auf und durchsuchten mehrere Schränke. Nach bisherigem Kenntnisstand entwendeten sie mehrere hundert Euro Bargeld, einen Laptop sowie zwei Computerbildschirme. Daraufhin flüchteten sie unerkannt. Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Lampertheim unter Telefon 06206/94400 zu melden. pol

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 23.07.2020