Dienstag ist Frauentag

Hofheim.Die Dienstagsfrauen der evangelischen Kirchengemeinde haben ihr Jahresprogramm fertiggestellt. Nach dem Besuch des Weltgebetstags der Frauen am Freitag, 6. März, in der Balthasar-Neumann-Kirche geht es am Dienstag, 17. März, zum „Equal Pay Day“, einem musikalischen Abend mit Bollwerk und verschiedenen Statements von Frauen in die Domkirche nach Lampertheim. Treffpunkt ist um 18.45 Uhr an der Friedenskirche.

Auch alle weiteren Angebote der Gruppe finden – wie es der Name schon sagt – an Dienstagen statt. Bienenwachstücher aus Stoffresten werden am 21. April um 20 Uhr im Gemeindehaus hergestellt. Pfarrer Holger Mett gestaltet das Treffen am 12. Mai im Gemeindehaus. Ein meditativer Spaziergang wird am 16. Juni unternommen. Treffpunkt ist um 19.30 Uhr an der Friedenskirche.

Zu einer kleinen Fahrradtour, verbunden mit einer Einkehr, machen sich die Damen am 14. Juli um 19.30 Uhr an der Friedenskirche auf. Das Frauenteam gestaltet den Abend am 8. September um 20 Uhr im Gemeindehaus.

Weiter geht es am 6. Oktober um 20 Uhr mit einem Filmabend im Gemeindehaus. Noch offen ist das Ziel des Tagesausfluges am Samstag, 10. Oktober. Referentin Birgit Geiger vom Dekanat Bergstraße spricht am 10. November um 20 Uhr im Gemeindehaus über das Thema „Der Jesuskanal“. Die Adventsfeier am 8. Dezember um 20 Uhr im Gemeindehaus schließt das Jahresprogramm ab. fh

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 04.03.2020