Dienstaufsichtsbeschwerde der AfD gegen Störmer

Lampertheim.An der Rede von Bürgermeister Gottfried Störmer am Platz der ehemaligen Synagoge im November 2019 hat der AfD-Kreisverband Anstoß genommen. Hatte sich die Partei seinerzeit noch in einem offenen Brief geäußert, so leitet sie nun eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Lampertheimer Verwaltungschef ein.

Nach AfD-Auffassung hat Störmer Aussagen gemacht, die von Mitgliedern wie Wählern der Partei als ehrverletzend empfunden werden könnten. Auch seien Grenzen der Befugnisse überschritten worden. Folgende Aussage, die Störmer am 9. November gemacht hat, findet sich von der AfD dokumentiert: „Auch heute gibt es eine Partei – ich benenne sie auch, die AfD –, die einfache und einfachste Lösungen anbietet und uns glauben macht, es gibt bestimmte Menschen, Menschengruppen, die Schuld daran sind, dass es uns, der Gesellschaft, zumindest aber ihrer Klientel wirtschaftlich schlecht geht“. Die AfD sei „das Pulverfass an der Demokratie. Protest wählen heißt zündeln“.

Diese Aussagen stehen einem Bürgermeister nach Auffassung der AfD nicht zu. Sie überschritten die Äußerungsbefugnisse von Amtsträgern, die von der allgemeinen Meinungsfreiheit nicht gedeckt seien. Sie seien Ausdruck mangelnder Neutralität. Auch werde hierdurch Einfluss auf Wahlentscheidungen genommen. Dem Bürgermeister sei daher eine Rüge zu erteilen. Vergleichbare Aussagen seien künftig zu unterlassen.

Die Dienstaufsichtsbeschwerde liegt nun der Kommunalaufsicht des Kreises vor. Bürgermeister Störmer erklärte hierzu auf Anfrage: „Das sehe ich sehr gelassen.“ urs

