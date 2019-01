„Diese Arbeit ist mein Gottesdienst“

Lampertheim.Die Ökumenische Diakoniestation hat neue ehrenamtliche Begleiterinnen für die Betreuung von Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz ausgebildet. Am Samstag erhielten sie aus den Händen von Pflegedienstleiterin Christa Gerhardt ihre Zertifikat und von Martina Seelinger, Vorsitzende der Diakonie-Stiftung, eine Rose und ein dickes Lob. Denn die zehn Frauen (auf unserem Bild fehlen zwei) haben sich während ihrer Freizeit an drei Samstagen weitergebildet. Insgesamt absolvierten sie 30 Unterrichtseinheiten mit einem umfassenden Programm.

Zwei Arten der Betreuung

Auch in Zukunft werden sie ihre freie Zeit einsetzen, um Demenzkranke zu betreuen. Die Ehrenamtlichen kümmern sich in der Tagesbetreuung „Meine Zeit“ in der Kaiserstraße 38 um Personen mit demenzbedingten Störungen oder übernehmen eine häusliche Einzelbetreuung. In der Weiterbildung übernahm der zertifizierte Gedächtnistrainer Andreas Konrad die praktischen Übungen und die Gerontologin Frauke Bartsch-Meyer den theoretischen Teil“, erklärte Gerhardt.

Gerontologin Bartsch-Meyer habe beispielsweise über die verschiedenen Krankheitsformen der Demenz gesprochen und den Teilnehmern erklärt, was ein Betreuer beim Umgang mit Betroffenen zu beachten hat: zum Beispiel ein demenz-gerechtes Kommunizieren, das Verstehen emotionaler Botschaften und wie sich herausforderndes Verhalten des Kranken minimieren lässt.

Konrad erklärte das Gedächtnistraining, das speziell für Menschen mit Demenz entwickelt wurde und spielerische Erfolgserlebnisse bringe. Die Übungen ließen sich erfolgreich umsetzen und machten Spaß. Außerdem habe Musik einen positiven Einfluss, eine Musiktherapie fördere das Wohlbefinden. Konrad stellte ebenso Spiele vor, bei denen Körper und Geist aktiviert würden.

Christa Gerhardt dankte den Ehrenamtlichen für ihr Engagement und der Vorsitzenden der Diakoniestiftung, Martina Seelinger, für die Unterstützung. „Es ist der dritte Kurs, den die Stiftung unterstützt“, bekräftigte die Vorsitzende. Monika Karb ist eine der neuen Betreuerinnen. Strahlend hielt sie das Zertifikat in den Händen. „Für mich ist diese Arbeit mein Gottesdienst“, erklärte die Lampertheimerin. Sie habe eine ehrenamtliche Aufgabe gesucht und sich für die Betreuung von Demenzkranken entschieden. „Diese ist ein Dienst für Gott und die Menschen.“ Es sei eine schöne Aufgabe, sich um Betroffene zu kümmern.

Karb wird in der Einzelbetreuung tätig sein. Das heißt, sie wird mit der hilfebedürftigen Person Musik machen und dabei sanfte Bewegungsspiele durchführen. „Auch ein bissel tanzen und leichte Gymnastik machen“, nimmt sich Karb vor. Weiterhin stehen Beschäftigungsspiele und Einkaufen auf ihrem Programm, freut sie sich schon auf ihren Einsatz. Die Diakoniestation suche stetig neue ehrenamtliche Betreuer. Entsprechende Kurse würden in regelmäßigen Abständen angeboten, erläuterte Gerhardt.

© Südhessen Morgen, Montag, 28.01.2019