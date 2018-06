Anzeige

Der 48-jährige Lampertheimer ist mit der Musik aufgewachsen, und sie habe ihn die Jahre hinweg begleitet, erklärte er dem Publikum. Beim dritten Hit „To Be With You“ hieß Persson auch die sitzenden Gäste aufzustehen. Zahlreiche Musikfans tanzten nun am Platz und klatschten im Takt. Persson punktete mit seiner kräftigen Stimme. Die Besucher jubelten ihm, den ihn mit großartigem Gesang unterstützenden Damen und den erfahrenen Musikern Matthias Klöpsch (Gitarre), Hans-Jürgen Götz und Patrick Schneller (Perkussion), Hans-Peter Stoll (Trompete), Rainer Ackermann (Saxofon), Patrick Embach (Keyboard) sowie Frank Willi Schmidt (Kontrabass) zu. Sie alle meisterten das Zusammenspiel von Pop, Soul und Jazz bestens.

Alles in allem lieferten sie eine reife Leistung ab, schließlich ist Hucknall ein Superstar, der auf seinen Tourneen Stadien und Konzerthallen in der ganzen Welt eroberte. Den langsamen Song „Ev‘ry Time We Say Goodbye“ sang Persson besonders ausdrucksstark. Technisch sorgte Helmut Wehe an diesem Abend für den guten Ton.

