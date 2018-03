Dieses Mal wird’s bunt

Lampertheim.Ums Thema Farben geht es in der nächsten Bücherstunde für die Kleinsten, zu der die Stadtbücherei Lampertheim für Mittwoch, 21. Februar, ab 10 Uhr in ihre Räumlichkeiten einlädt. Der Eintritt ist frei. „Gerade kleine Kinder sind von bunten Farben fasziniert. Sie nehmen in ihrer Entwicklung eine große Rolle ein und ziehen sie magisch an“, heißt es in der Ankündigung.

© Südhessen Morgen, Samstag, 10.02.2018