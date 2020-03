Diesterweg bleibt TVL-II-Trainer

Lampertheim.Eine hohe Hürde wartet am Sonntag auf die B-Liga-Handballer des TV Lampertheim II: Das Team von Trainer Stefan Diesterweg empfängt als Tabellensiebter den Liga-Vierten TGB Darmstadt II. „Das ist eine richtig gute Mannschaft“, hat der TVL-Coach Respekt vor den Darmstädtern, ist aber auch überzeugt: „Mit den zuletzt gezeigten Leistungen sind wir auch gegen die TGB nicht chancenlos. Da ist was drin.“

Allerdings weiß Diesterweg noch nicht so recht, wer alles im Kader stehen wird. „Wir haben einige verletzte und kranke Spieler. Das wird sich wohl erst kurzfristig entscheiden“, so der Trainer, der auch in der nächsten Saison die Spargelstädter betreuen wird.

Noch nicht final geklärt ist allerdings, wie das Gesicht der Mannschaft aussehen wird. „Die Gespräche stehen noch aus, aber das werden wir in den nächsten Wochen auf alle Fälle klären“, so Diesterweg. me

© Südhessen Morgen, Samstag, 07.03.2020