Diesterweg plant mit großem Kader

Lampertheim.Pause machen derzeit auch die Handballer des TV Lampertheim II. Nach dem Abbruch der vergangenen Saison bat Trainer Stefan Diesterweg (Bild) sein Team phasenweise wieder zum Training, „aber jetzt reicht es erst einmal. Erst am 6. August geht es bei uns wieder weiter“, erläutert der Coach des B-Ligisten seinen Vorbereitungsplan.

Ein Grund für die – auch für eine zweite Mannschaft – eher ungewöhnlich lange Pause ist der vorläufige Spielplan: Nach dem Start am 13. September mit dem Heimspiel gegen die HSG Bensheim/Auerbach haben die Spargelstädter gleich wieder drei Wochen Pause. „Für uns ist das erste Punktspiel vom Ablauf her fast noch ein Testspiel“, so Diesterweg. „Allerdings müssen wir ja auch immer noch abwarten, ob wir im September überhaupt beginnen“, räumt der Trainer ein: „Wir haben zwar schon ein paar Mal unter Corona-Bedingungen trainiert, aber noch können wir ja auch keine Testspiele absolvieren. Da muss man abwarten, wie sich alles entwickelt.“

Rätselraten bereitet dem Trainer nicht nur der Saisonstart, auch die Kaderzusammensetzung ist eine Wundertüte: „Unser Erstmannschaftstrainer Achim Schmied und ich hatten uns schon mal zusammengesetzt und eine Grobplanung vorgenommen“, erläutert Diesterweg. Vor allem bei den aus der Jugend nachrückenden Spielern ist der TV Lampertheim darauf bedacht, sie bestmöglich zu fördern und sie dafür in ein für sie passendes Umfeld einzuordnen. „Einige werden bei mir spielen und trainieren, andere in der Bezirksoberliga-Mannschaft und einige werden auch in beiden Teams am Ball sein. Das wird dann immer kurzfristig abgesprochen“, so der TVL-II-Coach.

Gespannt ist er, welche Routiniers letztlich bei ihm aufschlagen. „Da gab es schon Anfragen, mit denen ich nicht gerechnet hatte. Aber da müssen wir einfach abwarten, wer letztlich wirklich in der zweiten Mannschaft spielen wird“, will Diesterweg nichts überstürzen und zeigt sich auch entsprechend vorsichtig, was die Zielsetzung angeht: „Wir tun gut daran, erstmal wieder 20 Punkte zu sammeln. Das sollte reichen, um nichts mit dem Abstieg zu tun zu bekommen. Dann schauen wir weiter. Wenn aber tatsächlich alle Routiniers, deren Namen derzeit durch die Gegend geistern, wirklich in die zweite Mannschaft kommen, dann werden wir dieses Ziel aber auch schnell revidieren müssen“, gibt der Trainer zu.

Vielleicht vor Luxusproblem

Er könnte dann sogar ein Luxusproblem bekommen: „Wenn wirklich alle mitziehen – aus der Jugend und vonseiten der erfahrenen Spieler, die eigentlich kürzertreten oder ganz aufhören wollen, dann hätten wir sogar das Potenzial für eine dritte Mannschaft. Doch soweit sind wir noch lange nicht“, sieht Stefan Diesterweg die Planungen nicht nur wegen der Corona-Zeit als schwierig, aber auch als reizvoll an. me (Bild: Nix)

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 15.07.2020