Diesterweg-Sieben vor „heißem Tanz“

Lampertheim.„Unser Anspruch muss es sein, die Punkte hier zu behalten“, gibt sich Stefan Diesterweg, Trainer des Handball-B-Ligisten TV Lampertheim II, vor dem Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr) gegen die ESG Crumstadt/Goddelau II kämpferisch. Der Grund für die Zuversicht liegt in der Rückkehr einiger zuletzt fehlender Leistungsträger: „Wir haben wieder andere Optionen“, erklärt Diesterweg.

Die Crumstädter kommen als Tabellensiebter in die Jahnhalle und liegen damit einen Rang und zwei Zähler vor den Spargelstädtern. „Das ist schon ein wichtiges Spiel für den weiteren Rundenverlauf“, glaubt der TVL-Trainer. Den Schlüssel zum Erfolg sieht Diesterweg in der Deckung: „Stehen wir hinten stabil und nicht offen wie ein Scheunentor, dann haben wir gute Chancen. Aber es wird sicherlich ein heißer Tanz am vierten Advent.“ me

