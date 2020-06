Digitale Proben als Alternative

Lampertheim.Das kulturelle Leben ist durch den Coronavirus weitgehend zum Erliegen gekommen. Die Sicherheitsregelungen treffen vor allem die Chöre schwer – gemeinsames Singen ist weiterhin nicht erlaubt. Der Gospelchor Ephata greift deshalb auf digitale Möglichkeiten zurück, um online Stücke zu proben und sich auf geplante Auftritte vorzubereiten. Chorleiterin Maria Karb erhielt von der Musikhochschule Frankfurt, an der sie eine Lehrtätigkeit ausübt, entsprechendes digitales Rüstzeug. Ziel der Probenarbeit war, das Gospel „Like a River in my Soul“ nach einem Arrangement von Tim Osiek online einstudieren und das Ergebnis in einem Video zu präsentieren.

Natürlich ging dem geplanten digitalen Übungsbetrieb eine aufwendige Vorbereitung durch Chorleiterin Karb voraus. Mit Klavierbegleitung musste jede Stimme vom Sopran bis zum Bass einzeln aufgenommen werden. Dazu wurden die Sänger nach Stimmlagen in entsprechende Gruppen eingeteilt. Die Übungszeiten, das heißt, die Anwesenheit der Sänger am Laptop oder Computer, musste daraufhin sorgfältig organisiert werden. Über 40 Chormitglieder probten drei Wochen lang täglich unter den ungewöhnlichen Umständen Phrasierung, Melodie und Rhythmus, ehe jeder Sänger einen Solo-Part sang, der letztendlich aufgezeichnet wurde.

Die Verantwortung und Bearbeitung der Audioversion oblag Andrew Connor, der die Stimmen am digitalen Mischpult zusammenführte. „Eine Heidenarbeit war das“, erinnert er sich und fügt hinzu, dass er auf diese Weise aber einiges an Erfahrung gewinnen konnte.

Für die Video-Version zeigte sich Holger Kern verantwortlich. Er entwarf für jede aufgenommene Stimme ein gestalterisches Konzept, das am Ende zusammengeführt wurde. Nach der Veröffentlichung bei facebook und auf der Website der Kirche St.Andreas/Maria Verkündigung war die Resonanz überraschend hoch – über 3900 mal wurde die Aufnahme bis nach Pfingsten angeklickt. Hinzu kamen zahlreiche persönliche Rückmeldungen, berichtet Connor. Selbst Landrat Christian Engelhardt habe sich beeindruckt gezeigt und bedauert, dass er die Performance nicht live erleben könne.

„Natürlich kann das alles nicht den regulären Probebetrieb oder die geplanten Aufführungen ersetzen“, meint Maria Karb. „Für viele ist das Chorsingen in der Gemeinschaft ein Lebensbedürfnis, das ist mir in der gegenwärtigen Zeit erst bewusstgeworden“, stellt die Chorleiterin fest. Die Mitglieder werden vorerst unter den gegebenen Umständen weiter arbeiten. Das 15-jährige Bestehen habe der Gospelchor glücklicherweise bereits im Januar mit einem Gottesdienst in der Jesuitenkirche in Mannheim feiern können.

Auf der Website des Gospelchors Ephata unter www.chorephata.de sowie unter www.st.andreas-herzjesu.de können sich Interessierte das Video zu „Like a River in my Soul“ ansehen. Zudem ist die Aufnahme bei facebook unter https://m.facebook.com/chorephata/videos/5435011786334937/ zu finden. red

