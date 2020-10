Digitales Quiz für Familien

Lampertheim.Am 7. und 8. November findet erstmals die Kooperationsveranstaltung „Spielen im Viereck“ der Büchereien aus Lampertheim, Bobenheim-Roxheim, Frankenthal und Mannheim-Sandhofen statt. Vorrangig digital dreht sich alles ums Spielen, Basteln eigener Spiele und um einen digitalen Quiznachmittag für Familien, der am Sonntag, 8. November, stattfindet.

Mithilfe der digitalen Pinnwand „Padlet“ werden Ideen zum Basteln eigener Spiele ausgetauscht. Teilnehmer können Beiträge posten, in denen sie beim Spielen zu sehen sind, selbst gebastelte Versionen bekannter Spiele zeigen und sich durch neue Ideen inspirieren lassen. Durch freundliche Unterstützung des Spieleverlags Asmodee findet eine Verlosung unter allen Kreativbeiträgen statt, bei der ein Spielepaket gewonnen werden kann. Ab sofort kann in allen Bibliotheken vor Ort ein Set mit Spielideen kostenlos abgeholt werden.

Ein Highlight von „Spielen im Viereck“ ist der digitale Quiznachmittag für Familien am 8. November um 16 Uhr. Das Quiz wird per Live-Video übers Internet aus der Stadtbücherei Frankenthal übertragen. Es kann von zu Hause oder von überall , wo ein Internetzugang zur Verfügung steht, allein oder im Team mitgeraten werden. Die Fragen richten sich diesmal speziell an Familien mit Kindern und alle Quizbegeisterten.

Die kostenfreie Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt über die digitale Pinnwand mit dem Link www.stadtbuecherei.padlet.org/aktionen/viereck. red

