Direktvermarkter erfahren hohe Wertschätzung

Lampertheim.Auch in Lampertheim setzen immer mehr Verbraucher auf regionale Produkte. „Die Verbraucher gehen wegen der Corona-Pandemie lieber in kleinen Läden einkaufen“, sei Landfrau Edyta Karb auf Anfrage. Da die Gaststätte des Kreuzhofbauern geschlossen ist, wurde ein Abholservice eingerichtet. „Unter der Woche bestellen wenige Leute die angebotenen Gerichte der Corona-Krise-Speisekarte, aber sonntags haben wir viele Bestellungen. Vor allem Spargelgerichte mit Bleichspargel aus unserer Produktion“, so die Landfrau aus der Biedensandstraße.

Im Hofladen hat Karb im Lauf der Krisenzeit ein verändertes Kaufverhalten der Kunden beobachtet: „Am Anfang der Krise haben die Leute jede Menge Dosenwurst gekauft, um sich einen Vorrat anzuschaffen. Die Hamsterkäufe sind jetzt vorbei, nun sind die Konsumenten besonders auf Frisches aus der Region aus.“ Im Besonderen gehe Bleichspargel über die Verkaufstheke. „Beim Einkauf auf dem Großmarkt achte ich besonders auf saisonales Gemüse“, sagt die Landfrau.

Damit Edyta Karb täglich Salat, Radieschen und Kohlrabi anbieten kann, springt sie vier Uhr morgens aus dem Bett und düst los. Weil die Corona-Pandemie einen hohen Berg an Problemen aufgewälzt hat, steht sie unter einer enormen körperlichen und emotionalen Anspannung. Denn auch im Hofladen mussten Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Glücklicherweise verhielten sich die Kunden vernünftig – ganz ohne Drängelei.

„Ich verkaufe ab Hof gut, aber samstags auf dem Wochenmarkt um einiges besser“, erklärt Gerd Knecht. Der Vorsitzende des Bauernverbandes Lampertheim stellt fest, dass in dieser Saison mehr Spargel gekauft wird als in den Jahren zuvor. „Die Gaststätten haben geschlossen und deshalb bereiten die Genießer den Spargel zu Hause zu“, denkt Knecht.

Lust auf Spargel

Auch Landfrau Marita Billau ist davon überzeugt, dass durch die wegfallenden Restaurantbesuche verstärkt am eigenen Herd gekocht werde. „Unser Hofverkauf geht sehr gut. Es wird sehr viel Spargel gekauft“, berichtet die Sprecherin des Teamvorstandes der Landfrauen. Gerade tritt Pascal Odedra, der Geschäftsführer der Brauhäuser Drayß, in den Laden, um seinen bestellten Spargel abzuholen. Die Gaststätten in Bürstadt und Lorsch wollen einen Abhol- und Lieferdienst für Speisen einrichten. Auch im Gemüsehäuschen auf dem Hof des landwirtschaftlichen Betriebes Helmut Steinmetz geht Bleichspargel rasant über den Ladentisch. Gisela Radkohl kauft bei Mitarbeiterin Pia Mönius drei Kilogramm Spargel für die ganze Familie. „Ich bereite daraus Spargelsalat zu“, verrät die Lampertheimerin. Der Hof Steinmetz ist mit Blick auf die Corona-Krise gut durchorganisiert. Neben dem Bauernladen ist eine Station für warmen Mittagstisch zum Mitnehmen eingerichtet. Sie wird bestens angenommen.

Abstandsregelung gilt

„Unser Hofladen ist gut frequentiert. Die Kunden freuen sich über die Parkplätze auf dem Hof. Die Wartezeit für die Einhaltung der Abstände der Kunden zueinander und zum Verkaufspersonal nehmen die Verbraucher gerne in Kauf“, erklärt Rigo Strauß. Er ergänzt: „Es werden alle Gemüsesorten angenommen.“ Somit erfahre der Gemüseanbauer eine große Wertschätzung.

Strauß hat außerdem erfahren, dass die Konsumenten derzeit lieber im Freien als auf einem Markt einkaufen. Der Gemüseproduzent bestückt dienstags und samstags den Lampertheimer Wochenmarkt. Allerdings seien die Öffnungszeiten für das Spargelverkaufshäuschen auf dem Kleinen Schillerplatz nicht Marktbestücker-freundlich. Die Bauern als Standbetreiber zahlten hohe Standgebühren.

