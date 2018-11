Dirigent legt Stab nieder

Hofheim.Das unter dem Motto „Alte neue Welt“ stehende Kirchenkonzert des evangelischen Posaunenchores am Samstag, 17. November, 19 Uhr, in der Friedenskirche steht unter besonderen Vorzeichen. Gemeinsam hatten die beiden Dirigenten Franz Gander und Dirk Hindel im Vorfeld die Musiker auf dieses musikalische Großereignis vorbereitet. Im Verlauf des Konzertes wird Franz Gander den Dirigentenstab in Hofheim niederlegen und an seinen Nachfolger Dirk Hindel übergeben. Auch für die Vertretung des neuen Dirigenten ist gesorgt: Tenorsaxofonist Pascal Wichert steht zukünftig als Vizedirigent sowie als Leiter des Nachwuchsorchesters zur Verfügung. Karten für das Konzert gibt es bei allen Musikern sowie an der Abendkasse. Der Eintritt für Erwachsene kostet zehn Euro. Schüler, Studenten und Auszubildende zahlen sechs Euro. fh

© Südhessen Morgen, Freitag, 16.11.2018