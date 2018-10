Disco-Hits stecken an

Lampertheim.240 Bee Gees Fans waren in den Schwanensaal gekommen, um die Nummer-eins-Hits der legendären Brüder Gibbs einmal live zu hören. Da die Bee Gees nicht viele Konzerte gaben und mittlerweile zwei der drei Brüder verstorben sind, kamen nicht viele Fans in den Genuss, die Titel einmal auf einer Bühne zu erleben. Um das zu ändern und um der bedeutenden Popband Tribut zu zollen, organisierten cultur communal und die Musiker-Initiative Lampertheim (MIL) eine ganz Veranstaltung mit dem Titel „Bee Gees – Best of!“

Projektleiter Helmut Wehe lag viel daran, die Musik der Bee Gees so authentisch wie möglich zu präsentieren und dennoch eine persönliche Note einzubringen. In einem knapp dreistündigen Programm präsentierte die Band die größten Hits aus der 40-jährigen Karriere der Popband. Als Brüder Gibbs standen neben Helmut Wehe Siggi Groß aus Biblis und Jürgen Rutz aus Heppenheim auf der Bühne.

Letzterer führte mit viel Humor und einigen Anekdoten durch das Programm. Den Bart habe er sich extra wachsen lassen, um Barry Gibbs, den ältesten der Brüder und einst “Sexiest Man Alive“, gebührend zu verkörpern. Instrumental wurden die Sänger unterstützt von Patrick Embach am Keyboard, Hans-Jürgen Götz am Schlagzeug, Hans Heer am Bass und Patrick Schneller an den Percussions.

Mit dem Song „You Should Be Dancing“ eröffnete die Band den Abend. Mit Moves aus dem Film „Saturday Night Fever“ animierten die Sänger zum Tanzen. Zu 80er-Jahre-Disco-Hits wie „Stayin’ Alive“ und „Night Fever“ ließen sich immer mehr Zuhörer anstecken. In der bunten Mischung aus Disco-Klassikern und ruhigeren Titeln wie „Massachusetts“, „Too Much Heaven“, „Words“ und „World“ kam jeder auf seine Kosten.

Begeistert war das Publikum besonders von Sänger Siggi Groß, der die hohen Tonlagen der Bee Gees exzellent meisterte. Neben den Hits präsentierte die Band außerdem Songs, die von den Gibbs geschrieben oder produziert wurden. Für die Songs „Chain Reaction“ von Diana Ross, „Woman in Love“ von Barbra Streisand und „Heartbreaker“ von Dionne Warwick wurde die Band von Sängerin Tanja Rutz unterstützt. gün

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 25.10.2018