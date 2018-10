DLRG-Team lehrt Erste Hilfe am Hund

Lampertheim.Am Wochenende, 24. und 25. November, bietet die DLRG-Ortsgruppe Lampertheim jeweils von 10 bis 17 Uhr einen Kurs in Erste Hilfe am Hund an. Teilnehmer lernen, wie sie ihrem Vierbeiner im Notfall helfen können. Die Teilnahme kostet 50 Euro. Darin enthalten sind diverse Verbandsmaterialien für die praktischen Übungen und eine ausführliche Broschüre, um die Kursinhalte nachlesen zu können.

Am ersten Kurstag findet das Seminar ohne eigenen Hund statt. Nach vorheriger Rücksprache können die Tiere am zweiten Tag mitgebracht werden. Themen sind unter anderem: Vergiftungen, Blutungen, Schock, Hitzschlag, Unterkühlung, Magendrehung, Sichern und Fixieren von verletzten Hunden. Verbände anlegen steht genauso wie die realistische Herz-Lungen-Wiederbelebung an einer Hunde-Puppe auf dem Programm. red

