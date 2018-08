DLRG und DRK üben gemeinsam Rettungseinsätze

Lampertheim.Die Einsatzmannschaften der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) und des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) üben regelmäßig für den Ernstfall: Mindestens einmal pro Woche werden am Übungsabend der DLRG verschiedene Techniken und Vorfälle geübt, damit im Ernstfall alles sitzt.

Dazu gehört natürlich auch die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen: Sowohl DLRG als auch DRK stellen im Freibad der Biedensand-Bäder Lampertheim eine Wachmannschaft, die Erste Hilfe leistet und am Wochenende den Badesee überwacht. Jüngst übten die Lampertheimer Ortsverbände des DRK und der DLRG unter Leitung von Elke Höpfl miteinander verschiedenste Transportmöglichkeiten. Ein typischer Fall für Zusammenarbeit ist hier die Rettung eines Ertrinkenden, welcher am Seeufer dann betreut und an den Rettungsdienst übergeben wird. „Dies ist eine Standardsituation für unsere Seewache, welche im Ernstfall ohne Nachdenken sitzen muss“, bestätigt Thomas Hanselmann, Einsatzleiter der DLRG Lampertheim.

Dieser konkrete Fall wurde anlässlich des Übungsabends erprobt: Nachdem im See die Rettungsgriffe und das Abschleppen geübt wurde, kamen anschließend verschiedene Trage- und Hebetechniken dran. Dabei wurde darauf geachtet, dass jede Organisation lernt, wie das Material der anderen benutzt wird. Hierzu gehören beispielsweise die verschiedenen Tragemodelle, mit denen die aus Gefahrensituationen geborgenen Menschen transportiert werden können.

Material der anderen Organisation

Das DRK verfügt beispielsweise über eine sogenannte Schaufeltrage, die DLRG über ein „Spineboard“, das auch im Wasser schwimmen kann. „Aber hier gilt: Im Einsatzfall kann man nicht wählerisch sein“, erklärt der Einsatzleiter der DLRG, Thomas Hanselmann. Wenn im Freibad nur eine Schaufeltrage vorhanden ist, wird diese eingesetzt. Das Wichtigste bleibt, Leben zu retten.

Wie bedeutsam es ist, regelmäßig zu üben, bestätigt auch Matthias Reinhardt, stellvertretender Einsatzleiter der DLRG. Er appelliert an die Vernunft der Menschen, die bei der großen Hitze auf der Suche nach Abkühlung sind: „In den letzten zwei Wochen hatten wir drei Alarmierungen zu Notfällen im Rhein. Wir können es nur wiederholen: Der Rhein ist auch bei Niedrigwasser gefährlich, das Schwimmbad oder unser Badesee sind überwacht, weniger gefährlich und Hilfe ist schneller da.“

Alle Einsatzkräfte leisten diese Aufgabe ehrenamtlich. Daher freuen sich sowohl DLRG und DRK über jeden Interessierten, der gerne bereit ist, mitzuhelfen oder den Verein zu unterstützen. Interessierte können sich beim Leiter Einsatz DLRG, Thomas Hanselmann, unter Telefon 06206/70 20 70 oder per E-Mail an einsatz@lampertheim.dlrg.de informieren.

Die DLRG bietet ab September wieder Schwimmkurse für Erwachsene an, weil die Nachfrage derzeit sehr groß ist, betont Hanselmann. Auch hierzu finden sich Informationen auf der Internetseite der Ortsgruppe der DLRG. bur

Info: Infos zu Schwimmkursen unter lampertheim.dlrg.de

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 22.08.2018