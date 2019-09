DLRG wächst dank guter Jugendarbeit

LAMPERTHEIM.Der deutsche Verein steckt in der Krise, immer weniger Jugendliche engagieren sich, klagen viele. Der Ortsverband der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Lampertheim trotzt diesem Trend seit Jahren. Die Lebensretter setzen dabei auf eine starke Gemeinschaft durch frühe Einbindung von Jugendlichen und ein breites Angebot auch außerhalb der Wasserrettung.

DLRG-Vorsitzende Susanne Hanselmann weiß: „Keine Jugend, kein Verein – so einfach ist das.“ Ihr Verein kann die Mitgliederzahlen dank erfolgreicher Jugendarbeit seit Jahren stabil, sogar leicht steigend gestalten. 200 Mitglieder sind es im Jugendbereich im Alter bis 26 Jahre – das ist fast die Hälfte aller Mitglieder.

„Die Jugend ist für uns das wichtigste Glied“, betont Hanselmann. Der Verein hat deshalb schon vor Jahren eine ganz besondere Struktur geschaffen. Die Jugendabteilung organisiert sich mit einem achtköpfigen Vorstand weitestgehend selbst, führt eine separate Kasse und plant eigene Veranstaltungen – ein Verein im Verein. Vanessa Marsch ist seit sieben Jahren Jugendvorsitzende. Wie wichtig dem Verein diese Arbeit ist, zeigt ihre Doppelfunktion: Die 24-Jährige hat als Jugendvertreterin auch einen festen Platz im Hauptvorstand. Die jüngeren Mitglieder werden früh in DLRG-Aufgaben eingebunden. „Ohne unsere Jugend läuft nichts. Ob bei Übungen oder Veranstaltungen wie dem Triathlon, sie sind überall dabei“, bestätigt Vorsitzende Hanselmann.

„Die meisten Mitglieder gewinnen wir über die Schwimmschule“, erklärt Vanessa Marsch. Das Augenmerk liege dort nicht auf dem Leistungsschwimmen, sondern auf einer sauberen Technik und dem Spaß im Wasser. Bei Anfängerkursen müssen die Teilnehmer zwar kein Mitglied sein, viele bleiben dennoch bei der DLRG. Sorgen bereitet deshalb die vorübergehende Schließung des Hallenbads. In der Umbauzeit bleibt auch die Schwimmschule geschlossen. „Wir werden darum kämpfen müssen, niemanden zu verlieren“, meint Marsch.

Die DLRG hat aber auch viel abseits des Wassers zu bieten. „Vieles hat aber Bezug zum Wasser. Beim Zeltlager wollen die Kinder an einen See. Wir gehen aber auch in den Holiday Park, in den Kletterwald, übernachten an Halloween in der Station oder backen Plätzchen“, berichtet die 24-Jährige. Dafür hat sich die Jugendabteilung – die meisten Betreuer kommen aus den eigenen Reihen – eigene Auflagen erteilt. Die „Aufpasser“ sind volljährig und haben mindestens einen Rettungsschwimmer in Silber, der alle zwei Jahre aufgefrischt wird. „Wir haben uns außerdem einen internen Betreuungsschlüssel von maximal fünf Kindern pro Betreuer gesetzt“, erklärt sie. Etwa einmal monatlich plane man solche Aktionen.

Wichtigste Aufgabe bleibe aber die Ausbildung von Nachwuchsrettern. Im Jugendeinsatzteam (JET) dürfen Kinder ab zehn Jahren bis zur Volljährigkeit mitmischen. „Dort werden sie parallel zur Schwimmausbildung spielerisch an technische Basics wie Funken, Knoten, Bootfahren und Retten herangeführt“, erklärt Marsch. Schon jetzt übernehmen Jugendliche Aufgaben wie die Seewacht im Schwimmbad.

