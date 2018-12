Dom als Kulturgut erhalten

Lampertheim.Ehrenamt trifft Ehrenamt: Mitglieder des Inner Wheel Clubs Mannheim haben dem Förderverein Domkirche 1000 Euro gespendet. „Der Betrag stammt vom Erlös der beliebten Hallenflohmärkte“, sagte Sprecherin Traudel Münch.

Treffpunkt für die Spendenübergabe war das Pfarramt der evangelischen Lukasgemeinde. Passend zum 150-jährigen Domjubiläum haben die Inner-Wheel-Frauen dort die großzügige Spende an Herbert Eichenauer, Vorsitzender des Fördervereins Domkirche und Vertretern des Kirchenvorstands, überreicht.

Bei der Spendenübergabe waren sich alle Beteiligten einig: Der „Dom des Rieds“ muss als Kulturdenkmal erhalten bleiben. Auch deshalb sei ein Ziel des Fördervereins, die Orgel in der Domkirche weiter zu finanzieren, so Eichenauer. Für das aufgenommene Darlehen müssen noch Raten beglichen und Fixkosten gezahlt werden. Außerdem sei die kostspielige Dachsanierung der Domkirche geplant. „Alle Vorhaben und Finanzierungen werden mit dem Kirchenvorstand abgesprochen“, bekräftigte Eichenauer.

Die Spendenübergabe nutzte Traudel Münch aber auch, um den Fördervereinsmitgliedern die Arbeit von Inner Wheel vorzustellen: „Wir sind eine kreative Service-Clubgemeinschaft und Teil einer weltweit organisierten Frauenvereinigung“, klärte sie auf. Die meisten Mitglieder seien Angehörige von Rotariern.

Frauen sammeln weltweit

Der Club Mannheim besteht seit 36 Jahren und besitzt 63 Mitglieder. Laut Münch gibt es in Deutschland aktuell 228 Clubs und 8700 Mitglieder. Und weltweit über 100 000 Mitglieder auf allen Kontinenten. Die wesentlichsten Kernpunkte von Inner Wheel seien Freundschaft, Hilfsbereitschaft und internationale Verständigung. „Wir kümmern uns ehrenamtlich um Menschen in Not und unterstützen förderungswürdige Projekte im In- und Ausland“, betonte Münch.

Laut Inner Wheel sammeln die Clubs ihre Geldspenden durch uneigennützigen Einsatz. Ein noch größerer Wert liegt dabei auf Zwischenmenschlichem. Seit 2013 veranstaltet die Frauenvereinigung auch in Lampertheim jeweils im Frühjahr und im Herbst mit dem „Hands on“- Projekt die Lampertheimer Hallenflohmärkte.

„Die sind sehr beliebt und mittlerweile zu einer festen Institution in der Stadt geworden“, erklärte die Inner-Wheel-Sprecherin stolz. Auf den Flohmärkten werden gepflegte und guterhaltene Bekleidung und Accessoires angeboten. „Da unsere Kunden überwiegend aus Lampertheim kommen, fördert die Frauenvereinigung auch Projekte in der Spargelstadt“, sagte Münch.

