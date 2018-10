Domkirche ins rechte Licht rücken

Lampertheim.Der Fotowettbewerb der Evangelischen Lukasgemeinde aus Anlass des Jubiläumsjahres „150 Jahre Domkirche“ läuft noch bis zum 31. Dezember. Man kann mit Innen- oder Außenaufnahmen am Wettbewerb teilnehmen. Auch Bilder, die während der Illumination des Domes an den bevorstehenden Feierlichkeiten gemacht werden, können eingereicht werden. Noch bis zum 21. Oktober wird der Dom ab Einbruch der Dunkelheit illuminiert sein. Am Sonntag, 28. Oktober, soll die Kirche noch einmal in der Zeit von 11 bis 13 Uhr für Innenaufnahmen geöffnet werden.

Einzelheiten zum Fotowettbewerb finden sich auf der Homepage der Kirchengemeinde unter lukasgemeinde-lampertheim.de oder in Rücksprache mit Kirchenvorstandsmitglied Stefanie Eichler. red

