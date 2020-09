Domkirche öffnet ihre Türen

Lampertheim.Ab diesem Donnerstag soll sie auch außerhalb der Gottesdienstzeiten geöffnet sein: die Lampertheimer Domkirche. „Etliche Menschen sind an uns mit dem Wunsch herangetreten, dass sie das Gotteshaus gerne öfter besuchen würden“, erklärt Pfarrerin Sabine Sauerwein im Gespräch mit dieser Redaktion. Die Gründe dafür sind vielfältig: Da gibt es die Gläubigen, die „einen Ort des stillen Verweilens oder des Gebets“ suchen. Aber auch Touristen interessieren sich für das Wahrzeichen der Spargelstadt – seine Architektur und Historie.

Bereits Anfang des Jahres hat sich daher eine Gruppe von 20 Engagierten in der Lukasgemeinde zusammengetan, um die Aktion „Offene Kirche“ vorzubereiten. Denn je zwei der Ehrenamtlichen sollen immer anwesend sein, wenn Interessierte in das Gotteshaus kommen. Zum einen sollen die Doppel-Teams als Ansprechpartner fungieren. Auf diese Aufgabe haben sich die Gemeindemitglieder gewissenhaft vorbereitet. „Sie waren selbst neugierig, wollten mehr über die Geschichte der Kirche wissen“, berichtet Sauerwein. Daher haben die Pfarrerin sowie Kirchenvorstandsmitglied Stefanie Eichler in der Corona-Zeit eigens eine Broschüre erarbeitet. Darin zu finden: Bilder und Texte über die Vorgänger- und die jetzige Kirche, über deren Zerstörung und Wiederaufbau. „Die Betreuer-Teams werden aber noch weitere Informationen dazu bekommen“, sagt Sauerwein. So können sie Ausflüglern und Lampertheimern fachkundig Auskunft geben.

Sauberkeit im Blick

Zum anderen sollen die Zweiergruppen auch ein Auge darauf haben, dass das Gotteshaus und sein Umfeld nicht verunreinigt werden. Schließlich finden die Gemeindemitglieder immer wieder Müll und Essensreste auf den Treppen vor Hauptportal und Seiteneingängen, die Menschen, die dort Rast gemacht haben, einfach liegenließen. Das soll in Zukunft möglichst verhindert werden – mehr noch, dass der Unrat womöglich in der Domkirche selbst landet.

Vorbild für die Aktion „Offene Kirche“ waren für die Lampertheimer Protestanten übrigens „kleine Dorfkirchen in eher ländlichen Regionen, die etwas abseits liegen und immer häufiger geöffnet haben. Aber auch Radfahrerkirchen, wie man sie in Bayern findet“, erläutert Sabine Sauerwein. An sich sei es nämlich eher keine evangelische Tradition, die Kirchentüren offen zu lassen. Das sei bei den Katholiken anders. Daher habe sie sich auch mit ihrem katholischen Kollegen Christian Rauch ausgetauscht, der seit November 2019 die beiden Kirchen St. Andreas und Mariä Verkündigung täglich von morgens bis abends offen lässt.

„Weil wir jedoch mit Ansprechpartnern arbeiten wollen, sind unsere Öffnungszeiten erstmal klein“, betont die Pfarrerin. Im September und Oktober soll die Domkirche jeden Donnerstag von 16 bis 19 Uhr für Gäste und Gläubige offen stehen. Danach werde es eine Auswertung geben und das weitere Vorgehen besprochen. „Eine Frage muss dann beispielsweise sein, ob wir die ungeheizte Kirche im Winter wirklich aufmachen wollen“, meint Sauerwein. Wenn das Angebot gut angenommen wird, könnte sie sich ab dem Frühjahr jedoch vielleicht auch Öffnungszeiten an einem zweiten Wochentag vorstellen.

Info: Weitere Infos unter lukasgemeinde-lampertheim.de

