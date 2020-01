Domkirche will Besucher auch im Alltag einlassen

Lampertheim.Die evangelische Lukasgemeinde möchte die Domkirche auch außerhalb der üblichen Gottesdienstzeiten öffnen. Eine Projektgruppe „Offene Domkirche“ trifft sich kommende Woche, um die Vorstellung von einer Kirche, die Menschen auch im Alltag zum Verweilen einlädt, umzusetzen.

Daran gedacht ist, die Domkirche zunächst an einem Tag in der Woche für jeweils zwei Stunden zu öffnen, wie Pfarrerin Sabine Sauerwein auf Anfrage erläutert. Nämlich ab dem Frühjahr jeden Donnerstag zwischen 17 und 19 Uhr und im Sommer zwischen 18 und 20 Uhr. Die Resonanz auf dieses Angebot werde zeigen, inwieweit diese Öffnungszeiten auf tatsächliche Bedürfnisse anzupassen seien.

Gotteshäuser seien Stätten des Gebets und der Andacht. Aber auch Gebäude, in denen Kultur und Geschichte erfahrbar werden können. Kirchen sprächen deshalb einen großen Kreis von Menschen an, weiß die Pfarrerin. Gerade die Lampertheimer Domkirche trage für viele Menschen dieser Stadt eine Bedeutung, die weit über die Zugehörigkeit zur Lukasgemeinde hinausweist. Vor diesem Hintergrund wolle die Gemeinde die Schwelle zum Betreten der Kirche ein wenig niedriger setzen.

Ohne Video-Überwachung

Ereignisse wie das Lutherjahr, das Jubiläumsjahr der Kirche oder die Lange Nacht der Musik dokumentierten das hohe Interesse von weiten Teilen der Bevölkerung an ihrem Dom. Und gerade im Alltag verknüpfe sich das Bedürfnis, für einen Moment zur Ruhe zu kommen, eine Kerze anzuzünden oder im stillen Gebet zu verharren mit der besonderen Raumerfahrung, die ein Gotteshaus bietet. Allerdings: „Wir können die Kirche nicht unbeaufsichtigt lassen.“ Deshalb sucht die Lukasgemeinde Interessierte, die zu den geplanten Öffnungszeiten eine ehrenamtliche Aufsicht übernehmen. An eine Video-Überwachung wird derzeit nicht gedacht.

Gute Erfahrungen mit außerordentlichen Öffnungszeiten hat die Lukasgemeinde an den Tagen des Lampertheimer Weihnachtsmarktes gemacht. Ob es zu den nunmehr geplanten neuen Öffnungszeiten auch ein seelsorgerliches Angebot oder eine Orgelbegleitung geben wird, dürfte nach Pfarrerin Sauerwein davon abhängen, wie die Öffnungszeiten genutzt werden.

Allerdings befindet sich die Lukasgemeinde nach dem Eintreten von Adam Herbert in den Ruhestand vor einem halben Jahr in einer Situation der Vakanz. Eine zweite Ausschreibung ist erforderlich – Folge des Theologenmangels, von dem beide Konfessionen betroffen sind. „Wir hoffen“, so Pfarrerin Sauerwein, „dass wir die Stelle ab Sommer wieder besetzen können“.

Im Bereich der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), zu der die Lukasgemeinde gehört, gibt es nach eigenen Angaben etwa 180 Kirchen, die auch außerhalb der Gottesdienste geöffnet sind. Als „Ruheräume für die Seele“ böten sie Menschen Stille und Erholung.

© Südhessen Morgen, Freitag, 24.01.2020