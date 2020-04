Domrätsel geht weiter

Lampertheim.Das Domrätsel der Lukasgemeinde geht in die nächste Runde. Wieder sind zwei Objekte zu benennen (in der Reihenfolge erst das obere, dann das untere hier abgebildete Motiv), die Kirchenvorstandsmitglied und Fotografenmeisterin Stefanie Eichler an und in der Domkirche aufgenommen hat. Die beiden Begriffe sind in das Kreuzworträtsel einzutragen, das die Lukasgemeinde auf ihrer Internetseite veröffentlicht hat. Insgesamt sind 19 Details zu erraten. Alle, die den Lösungssatz finden, bekommen ein Lesezeichen mit Motiven aus der Domkirche. Das ausgefüllte Rätsel kann bis 26. April in den Briefkasten des Gemeindebüros, Römerstraße 94, eingeworfen oder per E-Mail an info@dom-lampertheim.de gesandt werden. urs

Info: lukasgemeinde-lampertheim.de/domraetsel

