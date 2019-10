Doppelkonzert mit Spirit

Hofheim.Im Vorfeld ihres Doppelkonzertes am vierten Novemberwochenende fand sich jetzt die Hofheimer Musikgruppe Spirit zu einem Probenwochenende im Canisiushaus ein. Sogar der Bassist war eigens aus Berlin angereist, um dabei sein zu können.

Inklusive der Begleitband und Chorleiterin Anja Stumpf zählt die Formation 33 Aktive. Aus organisatorischen Gründen wird die Gruppe daher beide Konzerte in der Bobstädter Pfarrkirche St. Josef veranstalten – zunächst am Freitag, 22. November, 19.30 Uhr, und dann am Sonntag, 24. November, 17 Uhr. Dafür wurde ein eigener Fahrdienst von Hofheim nach Bobstadt organisiert. Wer ihn in Anspruch nehmen möchte, kann sich hierfür in Listen eintragen, die in der Balthasar-Neumann-Kirche ausliegen. Anmeldungen können aber auch unter der Telefonnummer 06241/8 13 46 erfolgen.

Die Besucher dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen, das geistliche, aber auch weltliche Musikstücke bietet. Als „kunterbunt wie immer“, bezeichnet Anja Stumpf den Konzertaufbau, an dem alle Protagonisten mitgearbeitet haben. fh

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 23.10.2019