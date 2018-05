Anzeige

LAMPERTHEIM.Ihn kennt wohl jeder: Den schwarzen Würfel mit neun wild durcheinander gemischten, bunten Feldern auf jeder Seite, den es durch korrektes Drehen wieder in seine Ausgangsform mit sechs einheitlichen Farbflächen zu bringen gilt, auch bekannt als der Zauberwürfel. 1974 vom Ungar Erno Rubik als Geduldsspiel zur Steigerung des räumlichen Denkvermögens erfunden, war der klassische Würfel mit drei mal drei farbigen Quadraten auf jeder Seite für Könner am Wochenende bei den siebten Hessen Open im „Speedcubing“ eher eine Sekundenangelegenheit.

Für Laien stellt oft schon das bloße Lösen eines Zauberwürfels eine Herausforderung dar, für planloses Drehen und Grübeln hatten die echten „Cuber“ in der Lampertheimer Zehntscheune nur ein müdes Lächeln übrig. Ein paar fliegende Finger und rasantes Klicken, schon ist der Würfel gelöst – und das in nicht einmal zehn Sekunden. Der Weltrekord, aufgestellt in diesem Jahr vom Australier Feliks Zemdegs, liegt gar bei 4,22 Sekunden.

Doch das „Cuben“, wie es in der Szene genannt wird, beruht keinesfalls auf Zauber oder Magie. Es ist vielmehr ein Denksport gepaart mit Fingerfertigkeit. Zum Lösen des Würfels gibt es verschiedene Lösungswege wie die „Fridrich Method“, bei denen Cuber etliche Algorithmen und Spezialfälle auswendig lernen und diese dann in wenigen Sekunden anwenden müssen. Damit es den Spielern nicht langweilig wird, gibt es mittlerweile nicht mehr nur den klassischen Würfel mit neun Feldern auf jeder Seite. Exemplare mit sieben mal sieben Feldern je Seite sind längst gängig, auch Pyramidenformen sind zu sehen.