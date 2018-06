Anzeige

Neuschloß.In dieser Kurve haben sich schon viele Unfälle ereignet. Nicht immer gingen sie so glimpflich aus wie der am Mittwoch. Dennoch hatte die Kollision dreier Autos auf der Landesstraße 3110 zwischen den Lampertheimer Stadtteilen Neuschloß und Hüttenfeld am Mittwochnachmittag ernste Folgen.

Teilweise bildeten sich in beiden Richtungen lange Staus. Die Feuerwehr riegelte die Unfallstelle zeitweise komplett ab. 30 Mann waren aus Lampertheim und Hüttenfeld im Einsatz, wie Stadtbrandinspektor Klaus Reiber auf Anfrage des „Südhessen Morgen“ berichtete. Die Feuerwehr übernahm die Erstversorgung der Unfallbeteiligten und sicherte die beschädigten Fahrzeuge vor Bränden und die Umwelt vor Ölschaden ab.

Auch ein Rettungshubschrauber kam an die Unfallstelle geflogen. Doch er hob ohne Patienten wieder ab. Die vier am Unfall beteiligten Personen wurden leicht verletzt in die umliegenden Kliniken gefahren.