Drei neue Fälle bekannt

Lampertheim.Wie der Kreis Bergstraße am Freitagnachmittag mitteilte, gibt es in Lampertheim drei neue nachgewiesene Infektionsfälle des Coronavirus. Auch in anderen Kommunen des Kreises wurden weitere Personen positiv getestet, so dass insgesamt 13 Infektionsfälle im Kreis Bergstraße bekannt sind (Stand: Freitagnachmittag, 17 Uhr). Alle Betroffenen stehen unter häuslicher Quarantäne. Das Gesundheitsamt ermittelt in allen Fällen die jeweiligen engen Kontaktpersonen.

Städtische Räume bleiben offen

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus und der täglichen Bewertung durch den Pandemie-Stab der Lampertheimer Stadtverwaltung wurden folgende Entscheidungen getroffen: Alle städtischen Räumlichkeiten bleiben vorerst geöffnet. Private Veranstalter, Vereine und Organisationen, die Mietverhältnisse mit der Stadt haben, könnten auf diese Räume zugreifen. Es bleibe den Mietern überlassen, ob sie Veranstaltungen ausrichten oder absagen.

Keine Gratulationsbesuche

Der Bürgermeister und seine Vertreter werden bis zum 19. April keine persönlichen Gratulationsbesuche mehr vornehmen. „Zum einen müssen wir die Jubilare schützen, da ein Großteil davon zur Risikogruppe gehört“, erklärt Bürgermeister Gottfried Störmer. „Zum anderen gilt es aber auch, den Verwaltungsablauf nicht zu gefährden.“

Die für Donnerstag, 26. März, geplante Sozialausschusssitzung fällt aus. Dies haben Stadtverordnetenvorsteherin Brigitte Stass und Ausschussvorsitzender Robert Lenhardt gemeinsam entschieden. Für den Stadtentwicklungs-, Energie- und Bauausschuss am 31. März sowie den Haupt- und Finanzausschuss am 1. April wird kurzfristig entschieden. red

