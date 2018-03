Drei produktive und intensive Tage

Anzeige

Lampertheim.An der Elisabeth-Selbert-Schule Lampertheim (ESS) wurde der erste Durchlauf zur Fortbildung von Praxisanleitern für Berufspraktikanten abgeschlossen. Themenschwerpunkte waren die sozialpädagogischen Arbeitsfelder Kindertagesstätte und Kinderkrippe.

Nachdem im vergangenen Schuljahr der neue kompetenzorientierte Lehrplan an der Fachschule für Sozialpädagogik installiert worden war, wurde schnell deutlich, dass dies auch eine direkte Auswirkung auf die Ausbildungsbegleitung in den Praxiseinrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe haben würde. Der neue Lehrplan sieht unter anderem eine verstärkte Lernortkooperation zwischen den sozialpädagogischen Einrichtungen und der Fachschule vor. Im dritten Ausbildungsabschnitt der Erzieherausbildung, dem Berufspraktikum, bedeutet dies zukünftig, dass die praxisanleitenden Fachkräfte zu entwickelnde Kompetenzen der Berufspraktikanten beschreiben und den Grad der Zielerreichung messen. Darüber hinaus werden die Praxisanleiter ab dem kommenden Schuljahr in die Notengebung des Berufspraktikanten einbezogen. Ferner wird wahrscheinlich auch in Hessen künftig der sogenannte Praxisanleiterschein, die Berechtigung, angehende Erzieher auszubilden, eingeführt werden. Die erforderliche Zertifizierung wird bereits in einigen anderen Bundesländern durchgeführt. Auch auf Fachbereichskonferenzen der Fachschule für Sozialwesen wurde dies immer wieder thematisiert, um die Ausbildung im Berufspraktikum an abgestimmten Qualitätsstandards zu orientieren.

Maria Späh, ehemalige Lehrkraft der ESS mit 19-jähriger Erfahrung in der Ausbildung der Berufspraktikanten, hat daraufhin ein Konzept für die Schulung von Praxisanleitungen im Sinne der obigen Themen entwickelt. Die Fortbildung wurde als Angebot in Kooperation mit der ESS der Leiterinnenrunde der kommunalen Kindertagesstätten und Kinderkrippen in Lampertheim vorgestellt und mit großem Interesse aufgenommen. Von den städtischen Einrichtungen meldeten sich insgesamt 13 Kollegen für die dreitägige Fortbildung mit jeweils sieben Zeitstunden an. Die Motivation und das Interesse der Teilnehmer an der Fortbildung sorgten in der gesamten Zeit für ein gutes und produktives Arbeitsklima. Mit vielen praktischen Übungen, fachtheoretischem Input und strukturierten Diskussionen wurden die einzelnen Themenschwerpunkte intensiv bearbeitet.