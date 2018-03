Anzeige

Lampertheim/Bürstadt/Darmstadt.Wie erwartet hat die Zweite Große Strafkammer am Landgericht Darmstadt am Freitagvormittag Gefängnisstrafen gegen drei Räuber aus Bürstadt, Lampertheim und Worms verhängt, die allerdings nicht ganz an den Antrag der Staatsanwalt heranreichten. Der 19 Jahre Angeklagte wurde wegen besonders schweren Raubes in minder schwerem Fall, schwerer räuberischer Erpressung und Drogenbesitzes zu einer Jugendstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt. Das Urteil ist bereits rechtskräftig, der Haftbefehl gegen ihn wurde aufrecht erhalten. Freiheitsstrafen von dreieinhalb Jahren, beziehungsweise drei Jahren und neun Monaten sprach das Gericht gegen die beiden Komplizen des Heranwachsenden aus. Sie bleiben bis zum Haftantritt auf freiem Fuß.

Die Kammer mit ihrem Vorsitzenden Richter Marc Euler sah es nach den Zeugenaussagen und den Geständnissen von zwei der drei Angeklagten als erwiesen an, dass das Trio im Mai 2016 mit einem Teleskop-Schlagstock bewaffnet die Wohnung des Geschädigten in Lampertheim aufgesucht und gehofft hat, dort große Mengen Drogen zu finden. Als die Männer einsehen musste, dass aus dem Coup nichts würde, bedrohten sie den Wohnungsinhaber und zwangen ihn zur Herausgabe von Bargeld, einer Soft-Air-Pistole, einer Wasserpfeife und geringer Mengen Marihuana.

Geleugnet bis zum Schluss

Bis zuletzt hatte einer der Angeklagten, der zur Tatzeit unter laufender Bewährung stand und bereits mehrere Jahre im Gefängnis verbracht hat, seine Beteiligung an dem Raub geleugnet. Da er während der Urteilsbegründung mehrmals Unmutsbekundungen von sich gab, drohte der Vorsitzende Richter ihn aus dem Gerichtssaal führen zu lassen. Der 19-Jährige aus Bürstadt hatte zudem eingestanden, am Bahnhof einen Bekannten ausgeraubt zu haben. Bei der Tat trug er einen Schlagring bei sich. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung fand die Polizei eineinhalb Kilogramm Marihuana. „Er ist kein Guter“, so Euler.