Kantersieg der C-Jugend

Durch einen 8:0-Kantersieg über die JSG Gardernheim/Kaiserturm eroberten die C-Jugendlichen des TVL den zweiten Tabellenplatz in der Kreisklasse eins. Dabei wirkten die Gastgeber überlegen mit gefühlten 90 Prozent Ballbesitz. Dann ergaben sich durch eigene Fehler allerdings zwei Riesenchancen für die JSG Gardernh/Kaiserturm, die die Gäste allerdings nicht nutzen konnten. Die Lampertheimer begannen von Beginn an nach vorn zu drängen. So landete in der vierten Minute ein Schuss direkt an der Querlatte. In der siebten Minute fuhr der TVL einen Konter den Linus Kuby zum 1:0 verwertete. Die Gäste leisteten sich viele Fehler im Aufbauspiel und dies nutzte Kuby in der 13. Minute zum zweiten mal aus. In der 20. Minute setzte sich Luis Boll im Strafraum durch und traf zum 3:0. Nur zwei Minuten später erhöhte Lend Huruglica auf 4:0.

Nach Wideranpfiff waren die Lampertheimer weiterhin hellwach und der erste Angriff sollte von Erfolg gekrönt sein. Jan Wesp bereitete vor und Mustata Pop gelang das 5:0. Während die Abwehrspieler der Gäste noch über das Tor diskutierten, schnappten sich die Angreifer des TVL den Ball nach Wideranpfiff und Jan Wesp erzielte das 6:0. Mustata Pop und Justin Guender schraubten mit einem Doppelschlag binnen zwei Minuten das Ergebnis auf 8:0 hoch. fh

© Südhessen Morgen, Dienstag, 05.06.2018