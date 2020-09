Drei Verletzte und hoher Blechschaden

Lampertheim.Gleich drei Verkehrsunfälle haben sich am Dienstagmorgen und am frühen Vormittag in Lampertheim ereignet. Dabei gab es drei leicht Verletzte. Außerdem entstand nach Schätzungen der Polizei ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro.

Zunächst hatte gegen 6.30 Uhr ein Lkw, aus Worms kommend, an der Kreuzung Wormser Straße/ Schifferstraße bei Rot eine Ampel überfahren. Dadurch kam es zum Zusammenstoß mit einem Auto. Es blieb bei Blechschaden, beide Fahrer kamen mit dem Schrecken davon. Es bildete sich allerdings zwischenzeitlich ein längerer Rückstau Richtung Worms.

Rechts vor links missachtet

Zwei Stunden später wurden bei einem Unfall in der Schwalbenstraße zwei Autofahrer leicht verletzt. Der 28-jährige Mann und die 57-jährige Frau, beide aus Lampertheim, mussten zur Beobachtung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Smart-Fahrerin die Rechts-vor-links-Regel missachtet, woraufhin sie mit dem vorfahrtsberechtigten BMW-Fahrer zusammenstieß. Der entstandene Sachschaden wird auf eine Summe „im fünfstelligen Bereich“ geschätzt.

Ebenfalls leicht verletzt wurde ein 39-jähriger Lampertheimer, der kurze Zeit später auf der L 3110 von Hüttenfeld Richtung Lampertheim unterwegs war. Er übersah, dass sich im Bereich eines Gewerbebetriebs ein kleiner Stau gebildet hatte, weil ein Autofahrer hier nach links auf das Betriebsgelände abbiegen wollte. Der Lampertheimer fuhr auf ein am Stauende stehendes Taxi auf. Der Taxifahrer, ebenfalls aus Lampertheim, blieb dabei unverletzt. Am Taxi entstand nach Polizeiangaben ein erheblicher Schaden, am VW des 39-jährigen vermutlich Totalschaden – alles in allem auch „eine fünfstellige Summe“. lex

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 23.09.2020