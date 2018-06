Drei Wochen Ferienprogramm

Anzeige

Kostenlos mit dem Bus fahren

Alle Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen findet man auch im aktuellen Ferienspielprogramm, das in allen Lampertheimer Grundschulen verteilt wird, aber auch im Rathaus-Service Lampertheim, der Stadtbücherei und den Außenstellen ausliegt. Kinder aus den Stadtteilen können kostenlos mit Linienbussen zum Lampertheimer Bahnhof fahren, wo sie von Mitarbeitern der Jugendförderung abgeholt und zum jeweiligen Veranstaltungsort gebracht werden. Später treten sie dann wieder mit dem Bus die Heimreise an. Weitere Informationen und Fahrkarten sind in den Außenstellen Hüttenfeld, Rosengarten und Hofheim erhältlich. Kinder aus Neuschloß können sich an den Rathaus-Service im Lampertheimer Haus am Römer wenden.

Ab sofort können Eltern ihre Kinder auch bei der Ganztagsbetreuung, der sogenannten Kinderhütte, anmelden. Die „Kinderhütte“ ist von Montag, 16. Juli, bis zum Freitag, 3. August, jeweils von Montag bis Freitag, geöffnet. Von 8.30 bis 17 Uhr beinhaltet sie pädagogische Betreuung, Frühstück und Mittagessen, Bastel- und Spielangebot sowie die Fahrten zu den jeweiligen Vereinen. Die Anmeldung für die Kinderhütte ist wochenweise möglich. Für die erste und dritte Woche fallen 70 Euro pro Kind an, die zweite Woche kostet 82 Euro (inklusive Ausflug in den Kurpfalzpark Wachenheim). Anmeldeformulare sind im Rathaus-Service (Haus am Römer) sowie in den Außenstellen der Stadtverwaltung erhältlich.

Ebenfalls im Rathaus-Service anmelden kann man sich bereits für den Ausflug in den Kurpfalzpark nach Wachenheim. Abfahrt ist am Donnerstag, 26. Juli, 9.15 Uhr, an der Zehntscheune in der Römerstraße. Geplante Rückkehr gegen 16.30 Uhr, Kosten: zwölf Euro.

DIe Jugendförderung ist erreichbar unter der Rufnummer 06206/93 53 12 sowie per E-Mail an: Jugendfoerderung@lampertheim.de.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 14.06.2018