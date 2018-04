Dreifache Qualifikation für Kunstradsportler

Anzeige

Lampertheim.Die Lampertheimer Sportler des RSV Lampertheim und der RG Laudenbach nahmen an der Bezirksmeisterschaft im Kunstradfahren des Bezirks Mannheim-Heidelberg teil. Der Wettkampf fand in der Keltenhalle in Rheinstetten-Mörsch statt.

Begonnen wurde mit dem Wettkampf der Schülerinnen U11. Hier startete die siebenjährige Meike Langer. Sie absolvierte ihr Programm konzentriert und fast fehlerfrei. Von den eingereichten 22,50 Punkten standen nach der Kür noch 20,80 Punkte auf der Anzeigetafel. Das war eine hervorragende Leistung für die junge Sportlerin. Am Ende des Wettkampfs belegte sie den fünften Platz in ihrer Altersgruppe. Ihre Vereinskollegin Sina Mackenroth musste ihr Können erstmals in der Gruppe der Schülerinnen U13 unter Beweis stellen. Sie führte ihre Kür fast perfekt vor und musste nur geringe Abzüge hinnehmen. Auch neu in das Programm aufgenommene Elemente, wie der Kehrlenkerbeugestand, konnte sie sicher präsentieren. Mit 41,10 ausgefahrenen Punkten erreichte sie den dritten Platz und qualifizierte sich mit dieser Punktzahl für die Badische Schülermeisterschaft in Kieselbronn.

Nach der Mittagspause standen auch die Wettkämpfe der für die RG Laudenbach startenden Geschwister Nils und Maren Kaibel auf dem Programm. Nils Kaibel startete in der Gruppe der Schüler U13. Aufgrund einer Trainingsverletzung musste Nils die Schwierigkeit seines Programms kurzfristig reduzieren. Mit 41,80 ausgefahrenen Punkten schaffte er trotzdem problemlos die Qualifikationsmarke von 34 Punkten für seine Starterklasse. Zusätzlich zur Qualifikation für die Badische Schülermeisterschaft konnte Nils sich den Titel des Bezirksmeisters sichern.