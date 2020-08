Dreifacher Erfolg für Hofheimer Trainerpaar

Hofheim.Einen Doppelerfolg landete der Hofheimer Tim Dejung bei den zweiten offenen Tennis-Stadtmeisterschaften im benachbarten Worms. Der 22 Jahre alte Hofheimer verteidigte damit nicht nur seinen Titelgewinn aus dem Vorjahr gegen immerhin 35 Kontrahenten, sondern landete an der Seite seiner Freundin Paula Rauch auch noch den Sieg in dem mit sieben Paaren besetzten Mixed-Turnier. Dabei können die beiden sogar von einem dreifach Erfolg sprechen, denn die für den TC Blau-Weiß Schwetzingen an den Start gehende Paula Rauch siegte zudem in der Damenkonkurrenz.

Vier Akteure schaltete Tim Dejung auf dem Weg ins Finale aus. Zunächst Mitja Ostendorf (6:1/6:2), dann den an Nummer eins gesetzten Favoriten Daniel Müller nach einem 4:6 im ersten Satz mit 6:1 und 10:6. Dieser Sieg beflügelte den Hofheimer förmlich, trotz der tropischen Temperaturen während den vier Turniertagen. Im Schnelldurchgang wurden Christopher Brass (6:0/6:2) und Leo Ehrenlechner (6:1/6:0) förmlich in die Kinie gezwungen und auch das Finale entwickelte sich zu einer äußerst klaren Angelegenheit. Gegen Till Baltruschat vom TC Weinheim siegte Dejung souverän mit 6:1/6:3 und durfte den großen Pott erneut entgegennehmen.

Nach drei gemeinsamen und ebenso klaren Siegen mit Partnerin Paula Rauch standen Dejung/Rauch auch als Sieger im Mixed-Wettbewerb fest. Das Finale gegen Daniel Müller/Mila-Aurelia Müller endete mit einem 6:2/6:3-Zweisatzsieg. Paula Rauch, wie Tim Dejung beim TC Hofheim (TCH) als Tennistrainerin aktiv, bestätigte ihre Favoritenstellung bei den Damen eindrucksvoll mit einem 6:2/6:1 im Finale gegen Maja Mattern. Hiermit landete das Duo einen Triple-Erfolg und verdiente sich den anschließenden Urlaub redlich.

Tim Dejung, der noch im Herrenteam des TC Hofheim in der Bezirksliga spielt, investiert viel in seinen Sport. Inklusive der heimischen Work-outs wird vier- bis fünfmal wöchentlich trainiert, dazu kommt das Engagement als Trainer bei den Damen 40 seines Heimatvereins und Einzeltraining. Im kommenden Jahr soll dann der Wechsel zur TG Bobstadt erfolgen, wo Dejung auf viele bekannte Ex-Hofheimer trifft und eine neue sportliche Herausforderung in der Gruppenliga annehmen will. Mit Freundin Paula, die beim TCH die Kleinsten in der Ballschule betreut, wird er den Hofheimer aber auf jeden Fall als Trainer erhalten bleiben. fh

