Dreimal Kronjuwelen

Lampertheim.Die beiden evangelischen Gemeinden Lampertheims feiern an Pfingstsonntag, 9. Juni, Jubelkonfirmation in der Domkirche. Die Jubelkonfirmanden treffen sich um 8.45 Uhr an der Notkirche zum Anstecken der Sträußchen und ziehen danach gemeinsam in die Domkirche. Der Gottesdienst mit Abendmahl beginnt um 9.30 Uhr. Am Samstag, 8. Juni, um 17 Uhr wird anlässlich der Jubelkonfirmation eine Kranzniederlegung am Ehrenmal im Stadtpark stattfinden.

Silberne Konfirmation (25 Jahre): Yvonne Brand, Markus Gutschalk, Thorsten Kärcher , Alfred Schlatter.

Goldene Konfirmation (50 Jahre): Roland Bachert, Hans Georg Becker, Kurt Bendler, Ernst-Ludwig Breunig, Bruno Breuninger, Fritz Delp, Werner Hahl, Adam Herbert, Heinrich Kronauer, Käthe Lahr-Bachert, Dr. Walter Seelinger, Ruth Selzer-Breuninger, Margot Stock, Cornelia Stumpf.

Diamantene Konfirmation (60 Jahre): Peter Bischof, Adolf Boffo, Heinz Eichenauer, Dieter Hahl, Blandina Herweck , Manfred Hoffmann, Christa Krämer, Renate Lindemann, Hubert Marquetant, Waltraud Riley, Alfred Schlatter, Karin Schlitzer , Margit Selb, Brigitte Steffan.

Eiserne Konfirmation (65 Jahre): Christel Haase, Ilse Hahl, Hans Hartmann, Hans Herget, Hans Herweh, Walter Hillebrand, Horst Huthoff, Ludwig Jeckel, Jürgen Lindemann, Renate Naas, Lotte Schillinger, Klaus Schlappner, Rosemarie Schwara, Klaus Steffan, Karl Stoll, Martin Wegerle.

Gnadene Konfirmation (70 Jahre): Manfred Beck, Hermann Büssow, Edmund Dautenheimer, Melitta Fiedler, Ludwig Geyer, Rudolf Herweck, Walter Hilsheimer, Marga Klippel, Friedel Korb, Ernst Krebs, Hedwig Spannaus, Elisabeth Strasser, Helga Walter.

Kronjuwelene Konfirmation (75 Jahre): Annemarie Bernshausen, Tini Roeske, Anita Schulz. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 04.06.2019