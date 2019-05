Dreister Dieb schnappt sich Geld

Lampertheim.Die Tageseinnahmen eines Fahrradladens an der Bürstadter Straße, die in einer Tasche verpackt waren, hat ein Dieb am Donnerstagmorgen gestohlen, ehe sie zur Bank gebracht werden konnten. Laut Polizeibericht betrat der Täter um kurz vor 10 Uhr das Geschäft und gab vor, ein geeignetes Fahrradschloss zu suchen. Auf seinem Rundgang durch den Laden entdeckte er die gefüllte Tasche und entnahm unbemerkt das Geld. Auf einem dunklen Damenrad entfernte er sich in Richtung Bismarckstraße. Der Dieb ist etwa 22 Jahre alt und zwischen 1,65 Meter und 1,70 groß. Nach Zeugenaussagen soll er mit Akzent gesprochen und ein ausländisches Erscheinungsbild haben. Er trägt kurze dunkle Haare und war mit einer blau-roten Jacke bekleidet. In seinen Ohren steckten weiße Kopfhörer. Hinweise bitte an die Dezentrale Ermittlungsgruppe der Polizei in Lampertheim unter Telefon 06206/9 44 00. pol

© Südhessen Morgen, Freitag, 17.05.2019