Dritter Platz in Bezirksoberliga

Hofheim/Bürstadt.Zwei Niederlagen gab es zuletzt für die weibliche Handball-D-Jugend der HSG Ried. Im Aufeinandertreffen mit der HSG Bensheim/Auerbach begannen die Gastgeber hochmotiviert und hatten die Bergsträßerinnen in der Anfangsphase fest im Griff.

Der Tabellenerste aus Bensheim hatte es nicht leicht. Die Abwehr der HSG Ried stand zunächst, der Angriff war schnell und nutzte jede Torchance. Nach diesen spannenden Minuten setzte sich der Tabellenerste sichtlich ab. Es schlichen sich mehr Fehler ein und der Torpfosten wurde der liebste Freund, denn da landeten einige Bälle, so dass zur Halbzeit ein 5:12-Rückstand auf der Anzeigetafel stand. Der Gegner zog auch in der zweiten Halbzeit gerade so an der HSG vorbei. Ballverluste und technische Fehler prägten das Spiel der HSG Ried. Bensheim/Auerbach hatte nun die HSG Ried fest im Griff und gewann 17:28.

Es spielten Johanna Singer (3 Tore), Sarah Saleh, Anna Degen (4), Joy Siakam, Leonie Diesterweg, Florine Jordan (2), Maria Firnkes, Allegra Saglimbene, Samira Bernschein (6) und Jette Buck (2).

Von der Schlappe ließen sich die HSG-Mädchen allerdings nicht entmutigen, legten eine passable Trainingswoche hin, verpassten es allerdings, sich mit einem Sieg in einem weiteren Heimspiel gegen die JSG Darmstadt/Eberstadt zu rehabilitieren. Auch dieser Vergleich ging mit 23:26 verloren. In den ersten Minuten standen noch beide Torhüterinnen im Mittelpunkt, die auf beiden Seiten kaum zu überwinden waren. Mit zunehmender Spieldauer fielen dann die ersten Treffer.

Trotz einiger Mängel im Aufbau lag die HSG Ried beim Seitenwechsel in Führung. Der körperbetont spielende Gegner und einige eigene technische Fehler machten der HSG Ried das Leben im zweiten Durchgang schwer. Die HSG hielt das Spiel lange offen, weil die Defensive gut stand. Der Angriff spielte sehr beweglich, nutzte jedoch die gut herausgespielten Chancen nicht konsequent genug. Nach zwei vorangegangenen Erfolgen über Darmstadt/Eberstadt gab es im dritten Aufeinandertreffen die erste Niederlage gegen diesen Gegner. Mit 10:10 Punkten belegen die von Ariane Jordan trainierten Mädchen hinter dem unangefochtenen und verlustpunktfreien Ligaprimus HSG Bensheim/Auerbach und der JSG Egelsbach/Langen den dritten Platz der Bezirksoberliga, der höchsten Spielklasse in dieser Altersklasse.

Es spielten Johanna Singer (5 Tore), Sarah Saleh, Anna Degen (3), Joy M. Siakam, Leonie Diesterweg, Florine Jordan, Maria Firnkes, Allegra Saglimbene (1),Samira Bernschein (13) und Jette Buck (1). fh

