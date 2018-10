Drittes Schlachtfest des MGV 1892 findet großen Anklang

Hüttenfeld.Mit seinen Schlachtfesten hat der MGV 1892 Sängerbund Hüttenfeld ein neues Kapitel im kulturellen Angebot Hüttenfelds aufgeschlagen. Die Fortsetzung mit dem dritten Schlachtfest in diesem Jahr war genauso erfolgreich. Kurt Muntermann, der erste Vorsitzende, konstatierte, dass der Verein sich mit diesem Fest weiter der Bevölkerung öffnet und auf diesem Weg neue Sänger gewonnen werden könnten. Denn neben deftigen Köstlichkeiten präsentierten sich auch die Chöre des Sängerbund Hüttenfeld. Unter der Leitung von Marc Bugert sangen der Männerchor sowie der gemischte Chor. Alles in allem zeigten sich die Verantwortlichen zufrieden mit dem Zuspruch der Bevölkerung. Über 140 Portionen konnten als Vorbestellungen verzeichnet werdem und es kamen noch einige unangemeldete dazu. Das Bürgerhaus war bis auf den letzten Platz besetzt. Am Nachmittag verkaufte die Sängerfamilie selbstgebackene Kuchen am Buffet. on r

© Südhessen Morgen, Montag, 22.10.2018