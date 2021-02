DRK bittet um Kleiderspenden

Lampertheim.Das Deutsche Rote Kreuz (DRK), Ortsverein Lampertheim, führt in diesem Jahr zwei Kleidersammlungen durch. Die erste findet am Samstag, 27. März, statt. Das DRK bittet die Bevölkerung an diesem Tag bis 8 Uhr ihre Kleiderspenden gut sichtbar an den Straßenrand zu stellen. Die Sammlung findet bei jedem Wetter statt. Gesammelt werden gebrauchte Kleidungsstücke, Handtücher, Bettwäsche, Schuhe und weitere Utensilien. Für Rückfragen steht das Rote Kreuz unter der Telefonnummer 06206/9 51 30 60 zur Verfügung. Außerdem stehen bis zur nächsten Kleidersammlung wie auch danach die beiden Sammelcontainer im Eingangsbereich des DRK, Florianstraße 6, zur Verfügung. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 19.02.2021