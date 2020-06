DRK freut sich über Erstspender

Lampertheim.147 Spender, 28 Debütanten und fast 70 Liter rettender Lebenssaft: Das ist die Bilanz des jüngsten Blutspendetermins in Lampertheim. Wegen der besonderen Abstands- und Hygienevorkehrungen hat die Aktion des Deutschen-Roten-Kreuz (DRK) wie schon im April in der Hans-Pfeiffer-Halle stattgefunden.

In der großen Sporthalle standen die Liegen meterweit auseinander. Ein Wartebereich war mit einzelnen Stühlen auf der anderen Seite eingerichtet. Maximal acht Menschen saßen dort gleichzeitig und warteten mit Maske auf ihren Einsatz. Fast wie ein mobiles Krankenhaus mutete das Provisorium des DRK an. Dazu trug auch bei, dass jeder Spender erst durch eine Art „Eingangsschleuse“ musste. Doris Zachmann-Kraus maß als erstes die Körpertemperatur, dann gab es eine Einweisung mit Hans-Desinfektion und einen frischen Mund-Nasen-Schutz. Eingelassen wurden die Spendenwilligen nur mit festen Terminen und immer in einem Abstand von 15 Minuten. „Die Gesundheit der Spender steht an oberster Stelle“, betonte DRK-Ortsverbandschef Christian Schmidt.

Kostenlose Blutuntersuchung

Von 175 Spendenwilligen konnten deshalb auch nur 147 zugelassen werden. Spenden darf jeder gesunde Mensch vom 18. bis zur Vollendung des 69. Lebensjahres – mit besonderem, ärztlichem Attest auch bis zum Alter von 71 Jahren. Für sie läge der Vorteil einer Blutspende klar auf der Hand, sagt Schmidt. Der Lebenssaft wird kostenlos untersucht. Festgestellt werden die Blutgruppe und der Rhesusfaktor. Es wird ein HIV (AIDS)-, Hepatitis B und C (Gelbsucht)- sowie Syphilis-Test durchgeführt und der Leberwert bestimmt“, erklärte der DRK’ler. Auf Covid19 wird das Blut übrigens nicht untersucht.

Durch die Lockerungen der Corona-Regeln würde in den Kliniken der Blutbedarf wieder steigen, berichtete Schmidt. Da die Operationstätigkeiten wieder hochgefahren und zurückgestellte Eingriffe nachgeholt würden, würden Blutkonserven dringend benötigt. Schmidt ist deshalb froh, dass mit der Pfeiffer-Halle in Lampertheim eine adäquate Räumlichkeit zur Verfügung steht. Andere Ortsvereine müssten Termine ausfallen lassen. Umso erfreuter war er, dass zum Termin gleich 28 Erstspender kamen. „Für mich war es keine Frage, ob“, sagte eine Frau mit Blick auf die Pandemie, „sondern eher: Jetzt erst recht“. Als Dank erhielten die Spender diesmal keinen Imbiss, sondern eine „Suppe im Glas“ von einem hiesigen Landwirt und einen Gutschein für eine Reifen-Firma. Die traditionellen Ehrungen fielen aus.

