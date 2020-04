DRK-Service zum Abholen

Hofheim.Derzeit ist auch die Frühjahrs-Altkleidersammlung des DRK in Bürstadt und Hofheim ausgesetzt. Stattdessen bietet das DRK Bürstadt einen speziellen Service an. Wer größere Mengen abzugeben hat, kann sich für eine Abholung anmelden. Es sollten aber schon vier bis fünf Säcke sein. Einfach zum vereinbarten Zeitpunkt die Säcke an die Straße stellen, dann kommt ein Helfer vom DRK vorbei und holt sie ab. Im Keller des DRK-Stützpunkts wird ein Raum für die Zwischenlagerung genutzt, bis die Firmen sie abholen können.

Termin vereinbaren

Die Nummer für einen Termin zur Abholung ist 0177/2 60 78 32. Wer seine gepackten Säcke selbst abgeben will, kann das ebenfalls tun. Dazu sollen sie im Stützpunkt in der Römerstraße 14-20 in Bürstadt (rechts neben der Feuerwehr) unter dem Vordach bei den Abfalltonnen abgelegt werden. Sie werden mindestens einmal am Tag von den Helfern in den Keller gebracht.

Weil derzeit auch sämtliche Veranstaltungen ausfallen, gibt es auch keine Sanitätsdienste zu leisten und keine Einnahmen. Der Ortsverein finanziert sich unter anderem durch die Fördermitglieder, die allerdings immer älter werden. Eine Mitgliedschaft kostet drei Euro im Monat, und hilft den Rettungskräften aber weiter. Auskünfte werden ebenfalls unter der angegebenen Telefonnummer erteilt. cid

