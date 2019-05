Duo Bollwerk heizt das Wohnzimmer ein

Lampertheim.Die Besucher sind allein schon von der pfiffigen Idee, ein Wohnzimmerkonzert zu geben, begeistert. Und obendrein erfreut, das bekannte und bodenständige Duo „Bollwerk“ live und so hautnah zu erleben. 50 Musikfans haben sich auf den Weg in das Tanzstudio von Ute Gabel-Schader in der Wormser Straße 60 gemacht. Gabel-Schader begrüßt sie mit „Willkommen zum ersten Wohnzimmerkonzert“ und reicht zum Auftakt ein Gläschen Sekt, mit oder ohne Alkohol.

Sie hat an alles gedacht, um das gewisse Etwas zu schaffen. Und sie hat keine Mühen gescheut und ihr Tanzstudio mit funkelnden Lichtern herausgeputzt sowie eine gemütliche Atmosphäre geschaffen. „Ich hoffe, dass Ihr viel Spaß habt“, wünscht die Gastgeberin. Und der kommt fast von alleine.

Sängerin in Hausschuhen

Denn das Duo Barbara Boll (Gesang) und Matthias Klöpsch (Gitarre, Gesang) ist froh gelaunt und unterhält die Gäste mit Musik, Fantasie und Humor. Mitsingen und Fingerschnippen ist ausdrücklich erwünscht. Den Liedtext von „Cordula Grün“ – der Hit des österreichischen Popsängers Josh – können die Meisten und trällern fröhlich mit. Sinnbildlich verwandeln sich dann die Wohnzimmer-Musiker in das italienische Duo Al Bano und Romina Power. Und mit dem Lied „Felicita“ schnellt die Stimmung noch weiter nach oben. Zwischen den Musikstücken reißen die Beiden ihre Possen und treffen damit den Nerv des Publikums.

Im Gespräch mit dem Südhessen Morgen erklärt Gabel-Schader, dass es eine ganz Veranstaltungsreihe im Wohnzimmer geben werde. Es sei nicht nur Musik geplant, sondern auch Auftritte von Mundart-Akrobaten.

Stimmungskanone Barbara Boll bedankt sich für die Möglichkeit, die Sofakonzert-Reihe eröffnen zu dürfen. Sie habe auch gleich für den heimeligen Abend bequeme Hausschuhe gewählt. Alles soll zwanglos verlaufen. Sogar eine Bar ist eingerichtet worden. Es werden Getränke jeglicher Art gereicht. Der Barmann Robert Weiker und die Bardame Maria Müller zaubern eine Vielfalt von süffigen Cocktails, gerührt oder geschüttelt, und gehen auf die Wünsche der Gäste ein. Vom „Swimmingpool“ bis hin zu „Lady-Caipi“, mit oder ohne Alkohol.

Das Bar-Team lässt den Shaker nach den Rhythmen der Lieder tanzen. „Wir haben 72 Cocktails auf Lager“, erklärt der Barkeeper. „Und die Mutti bringt erst einmal paar Schnittchen“, unkt Barbara Boll. Gabel-Schader hat sich die Schürze umgebunden und verwöhnt nun die Gäste mit einem kleinen Imbiss. roi

