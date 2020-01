Hofheim.Der evangelische Posaunenchor hat im Gemeindehaus mit seiner Generalversammlung den Reigen anstehender Jahreshauptversammlungen der Vereine in Hofheim eröffnet. Neben zahlreichen Musikerinnen und Musikern besuchte auch Pfarrer Holger Mett die Zusammenkunft, der sich für die lebendige Gestaltung des Gemeindelebens bedankte.

Mett, begeistert vom Nachwuchsorchester, bezeichnete den Posaunenchor als starke, kraftvolle Gruppe, die immer wieder neue Musiker aufnehmen könne, obwohl die Kirche und ihre Gruppen im Allgemeinen immer kleiner werden. Mett: „Durch Eure Musik wird es heller in unserer Gemeinde.“

Weit über 40 Probenabende, dazu zahlreiche Auftritte listete der erste Vorsitzende Wolfgang Herbert in seinem Jahresrückblick von 2019 auf, dem ersten vollständigen Jahr unter der Leitung des neuen Dirigenten Dirk Hindel. Herbert lobte die nahezu durchweg konzentrierte Probenarbeit, erinnerte an den erfolgreichen Probentag mit Landesposaunenwart Frank Vogel und würdigte die hohe Qualität bei der Unterhaltungsmusik.

Der Posaunenchor wirkte mit beim Jubiläum der Blaskapelle Abenheim, dem Innenhoffest Lampertheim, dem Gemeindeabend, de Pfarrfamilienfest, der Saisoneröffnung des FV Hofheim und der Howwemer Kerb. Dazu kamen interne Jubiläen und „tolle Gottesdienste“ mit dem ökumenischen Kerbegottesdienst und der Eröffnung des Kirchenjahres als Höhepunkt.

Bei den chorinternen Veranstaltungen blickte der Vorsitzende auf das Schlachtfest, den Familientag, den Wandertag und die Weihnachtsfeier mit zwei Neuaufnahmen sowie dem Skat- und Tischfußballturnier zurück. Die Jugendarbeit wurde forciert, das unter der Leitung von Pascal Wichert stehende Nachwuchsorchester hatte bereits drei Auftritte. Dank der jahrelangen, kontinuierlichen guten Arbeit gab es den Kulturpreis der Stadt Lampertheim.

Wolfgang Herbert dankte insbesondere seinen Vorstandskollegen für deren konstruktive Arbeit bei den monatlichen Treffen und würdigte die Arbeit des neuen Dirigenten, der immer daran interessiert sei, die Musiker zu fordern und zu fördern. Die Chemie zwischen Chor und Leitung passe, was beide Seiten betonten. Dennoch stehe der Spaß an der Musik und am gemeinsamen Musizieren im Vordergrund – „ein guter Weg“, so der Vorsitzende.

Als Höhepunkt in diesem Jahr nannte Wolfgang Herbert das anstehende Konzert am Samstag, 28. März, das ein Engagement aller weit über die gewöhnliche Probearbeit hinaus unabdingbar mache. Der Vorsitzende appellierte an die Versammlung, die Jugendarbeit weiter zu forcieren.

Dirigent Dirk Hindel lobte ebenso das Engagement und die Konzentration der Musiker bei den zahlreichen Proben und Auftritten, was keine Selbstverständlichkeit für Amateurmusiker sei. Hindel dankte dem Vorstand für eine intensive und ebenso konstruktive Zusammenarbeit. Eine Herausforderung sei es, immer richtige Stücke passend zu den Anlässen zu finden. Hindel wünscht sich daher weiterhin die Balance zwischen Herausforderung und Freude am Spielen. Auch Pascal Wichert, in jungen Jahren bereits Nachwuchsdirigent, stellte die Offenheit der Musiker für Neues heraus, womit eine gute Mischung zwischen bewährten Strukturen und neuen Einflüssen entstehe.

Vorstand bestätigt

Die Vorstandswahlen bestätigten erwartungsgemäß Wolfgang Herbert als ersten Vorsitzenden. Als dessen Stellvertreterin wurde Tanja Meier gewählt, Schriftführerin bleibt Silke Münch, Pressewartin Melina Pauly, Rechner ist Christian Marquard. Als Beisitzer zählen Peter Vetter, Pascal Wichert und Dirigent Dirk Hindel zum Vorstand. fh

