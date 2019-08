Durchfahrt für Lkw verbieten

Hofheim.Die Sozialdemokraten haben zwei Anfragen sowie einen Antrag für die Ortsbeiratssitzung am Mittwoch, 28. August, 19 Uhr, im Bürgerhaus vorbereitet. In der Bahnhofstraße weichen in Höhe des Blumengeschäftes immer wieder Fahrzeuge auf den Bürgersteig aus, um dem Gegenverkehr Platz zu machen. Durch das Anbringen eines Pfostens könnte dieses Überfahren verhindert werden. Wegen des Lkw-Verkehrs regen die Genossen an, bei Hessen Mobil ein Durchfahrtsverbot zu erreichen. Als Antrag formuliert ist das Ansinnen, auf dem Bolzplatz in der Gartenstraße eine Umrandung anzubringen, damit dieser im Winter geflutet werden kann, um eine Eisbahn entstehen zu lassen. fh

